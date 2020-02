LE E RUSINE sa mai spuna ca vor titlul! Anuntul incredibil al lui Duckadam dupa 1-1 cu Chindia: "Campionatul e compromis!"

Stelistii sunt in depresie dupa 1-1 pe National Arena contra Chindiei.

Helmuth Duckadam spune ca titlul e misiune imposibila pentru FCSB in acest sezon. Stelistii au terminat pe 2 in ultimii 4 ani. N-au mari sperante ca vor schimba norocul in 2020.



"Nu stiu ce s-a putut intampla. Am terminat foarte bine anul 2019 si am inceput foarte rau 2020. Parca am utiat fotbalul. In mare, titlul e compromis, asta e parerea mea. Nu e numai parerea mea, l-am auzit si pe patron spunand la fel", a spus Duckadam la Digisport.