Cele două cluburi s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco” vineri seară. Cu aproximativ 10.000 de spectatori aflați în tribune, oltenii au reușit să cucerească toate cele trei puncte.

Laurențiu Reghecampf știe în ce jucător își pune baza: „Ați văzut că suntem periculoși cu el în teren”

Laurențiu Reghecampf a vorbit după meci despre evoluția elevilor săi și a remarcat faptul că echipa sa e periculoasă cu Alexandru Mitriță, proaspăt adus în această fereastră de transferuri, în teren.

„Cred eu că am început bine. Am marcat. Am întâlnit o echipă pe care o știam. Am analizat-o. Știam că joacă un fotbal foarte bun. Sunt periculoși pe contraatac. Le-am spus băieților să înscrie să fie mai lejeri pe final. Dar nu s-a întâmplat asta.

Dacă analizăm ce s-a întâmplat până acum, clar, a fost jucătorul care a făcut diferența. La care ne așteptăm la aceste reacții. Are explozie. Din păcate, mai puteam marca un gol. Alex e în formă, face bine în anumite momente. Trebuie să mai lucrăm în momentele când ne apărăm. Prin poziționare, să-i câștigăm lui o poziție mai aproape de poarta adversă. Ați văzut că suntem periculoși cu el în teren.

Ștefan Bairam mi s-a părut bine la revenire. Reacția lui a fost bună. Aștept mai multe de la el și de la restul. Cred că jucătorii vor fi mai bine săptămâna viitoare”, a spus Laurențiu Reghecampf după meci.

Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0

Andrei Ivan a deschis scorul în minutul 16, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute. Partida s-a încins însă pe final, când FC Hermannstadt putea da lovitura!

În minutul 90+1, Andrei Ivan a ratat o mare ocazie, iar în minutul 90+7, Laurențiu Popescu a avut o paradă spectaculoasă și a salvat-o pe Universitatea Craiova de golul egalizator.