Cele două cluburi s-au întâlnit pe stadionul „Ion Oblemenco” vineri seară. Cu aproximativ 10.000 de spectatori aflați în tribune, oltenii au reușit să cucerească toate cele trei puncte.

Reacția lui Alexandru Mitriță, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoții pe FC Hermannstadt

După meci, Alexandru Mitriță a vorbit despre evoluția sa și a colegilor săi și a remarcat faptul că nu își dorește atât de mult să marcheze, cât să-și ajute echipa cu multe pase decisive.

„E important că am luat cele trei puncte. Am suferit puțin repriza secundă. Îmi doresc să joc cât mai bine, să îmi ajut echipa și să acumulez cât mai multe puncte. Nu cred că e vorba de dependență, toți lucrăm de aceeași linie. Nu pot să zic că avem ceva tactic să jucăm pe mine. Poate că așa a fost. A fost mai multă determinare din partea echipei. Ajunge jocul mai mult în partea stângă și e normal.

Îmi doresc să dau gol, dar îmi doresc să ofer cât mai multe assist-uri să ajut echipa să câștigăm. Nu sunt importante golurile pentru mine în acest moment. (n.r. despre parada lui Popescu) Ne-a salvat. Am căzut pe final. A fost și căldura foarte mare. Dar e important că am luat cele trei puncte. Avem timp să vedem ce am greșit. Ușor, ușor, o să jucăm și 90 de minute cap-coadă”, a spus Alexandru Mitriță, după meci.

Universitatea Craiova - FC Hermannstadt 1-0

Andrei Ivan a deschis scorul în minutul 16, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul celor 90 de minute. Partida s-a încins însă pe final, când FC Hermannstadt putea da lovitura!

În minutul 90+1, Andrei Ivan a ratat o mare ocazie, iar în minutul 90+7, Laurențiu Popescu a avut o paradă spectaculoasă și a salvat-o pe Universitatea Craiova de golul egalizator.