Latovlevici acuză condițiile în care s-a desfășurat FC Voluntari - FC Argeș: „A fost 'Copiii și bălțile'!”

FC Voluntari a primit vizita Argeșului în prima manșă din semifinalele Cupei României. Ilfovenii s-au impus cu 2-0, grație golurilor înscrise de Vadim Rață (28 ani) și Igor Armaș (34 ani), și au prima șansă de a juca finala competiției.

Iasmin Latovlevici (35 ani) este dezamăgit de modul în care s-a desfășurat meciul de la Voluntari. Fundașul stânga susține că nu s-a putut juca fotbal din cauza terenului îmbibat de apă.

Latovlevici: „A fost un vânt care intra în oase”

„E foarte frig. A fost o ploaie foarte rece. Nu pot să-mi revin. A fost un vânt care intra în oase. Dacă nu erau acele bălți pe teren... Cel puțin am încercat să pasăm. Am vrut să arunc mingea și s-a oprit mingea sanie. 'Copiii și bălțile' a fost. Am jucat în baltă. Cei de la Voluntari au fost mai speculanți, au speculat niște greșeli. Mai este și returul.

De ce să nu fiu optimist? E 2-0, se poate întâmpla orice. Ne gândim la fiecare meci, dar obiectivul principal este Cupa României”, a declarat Iasmin Latovlevici la finalul meciului.

Returul semifinalei va fi pe 11 martie, la Pitești, LIVE TEXT pe www.sport.ro.