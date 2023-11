Laszlo Dioszegi a luat hotărârea în cazul lui Liviu Ciobotariu după egalul cu Rapid: „Îmi pare rău că trebuie să anunț!”

După meci, patronul Laszlo Dioszegi a dezvăluit că, în ciuda faptului că Liviu Ciobotariu nu și-a îndeplinit obiectivul pentru meciurile cu Petrolul și Rapid (cel puțin patru puncte), nu-l va demite de la cârma echipei.

Ba mai mult, Dioszegi a susținut că este mulțumit de Ciobotariu și că și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea pe care au arătat-o la meciul cu Rapid.

„Din păcate, da (n.r.- nu s-a îndeplinit obiectivul impus anterior, minim patru puncte din meciurile cu Petrolul și Rapid). Știu că toată lumea așteaptă marele anunț. Regret că trebuie să spun că m-am decis. Dacă am început un drum, continuăm împreună. S-a văzut ceva.

Dioszegi, mulțumit de Liviu Ciobotariu

S-a văzut ceva încă din săptămâna trecută, în vestiar. S-a văzut azi foarte bine. Antrenorul, știm foarte bine, nu poate să între pe teren, să marcheze. Am ratat ocazii foarte mari. E o normalitate să mergem în continuare împreună. Cel mai înțelept lucru este să mergem împreună. Eu cred că echipa asta, cu atitudinea ce am văzut-o astăzi, o să revenim unde ne este locul.

Am intrat în vestiar și am felicitat băieții pentru atitudine. Am avut o sumedenie de ocazii, mai ales în prima repriză. Am văzut astăzi o dăruire extraordinară. Cred că putem să spunem că am fost mai buni decât Rapidul și știm bine că Rapidul e pe val.

Cred că, cu meciul de astăzi, s-a terminat coșmarul, cel puțin așa sperăm noi. Am vrut pur și simplu să trezesc pe toată lumea. Am zis că nu a fost un ultimatum, pot să confirme și antrenorii, și toți. Eu am încredere și în momentul de față că încet-încet o să revenim, dacă nu, avem la îndemână să schimbăm antrenorul. La fiecare etapă se poate schimbă antrenorul”, a spus Laszlo Dioszegi după meciului Sepsi – Rapid.

În urma acestui rezultat, Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în clasament, însă a egalat-o la puncte pe CFR Cluj, ocupanta locului doi. De partea cealaltă, Sepsi OSK a ratat ocazia de a urca pe o poziție de playoff.

Etapa următoare, Rapid va primi vizita Universității Cluj, sâmbătă (25 noiembrie 2023), de la ora 18:00, în timp ce Sepsi Sf. Gheorghe se va deplasa în aceeași zi la Craiova, pentru meciul cu FCU, programat de la ora 18:00.