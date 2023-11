„Sunt dezamăgit!” Liviu Ciobotariu, supărat după egalul obținut de Sepsi în meciul cu Rapid. Ce a spus de problemele din vestiar

La finalul partidei, Liviu Ciobotariu s-a declarat nemulțumit de scorul final, susținând faptul că echipa sa ar fi meritat să câștige ținând cont de aspectul jocului.

„Există aceată dezamăgire, pentru că am făcut un joc destul de consistent, destul de bun și puteam să câștigăm.

Am jucat contra unei echipe foarte bune, am spus-o și la început de joc, că ne așteaptă o partidă dificilă. Știam că Rapidul, în momentul de față, este ce mai în formă echipă din campionatul nostru.

Ciobotariu crede că echipa sa merita victoria

Sunt dezamăgit de rezultat, supărat, pentru că nu am reușit să câștigăm, dar ca și joc... am avut spirit, am avut agresivitate, ne-am creat situații de joc, am ajuns la poartă, însă este al doilea meci în care nu reușim să câștigăm pe teren propriu.

Ca și lucruri pozitive: este al treilea meci în care nu primim gol, dar puteam mult mai mult astăzi.

În momentul în care am avut acea serie de meciuri fără victorii era normal să existe o situație de apăsare și neliniște în vestiar, pentru că jucătorii își doreau să câștige, noi la fel, conducerea și ea, dar lucrurile s-au legat.

În ultimele două meciuri am văzut o echipă cu spirit, cu atitudine. Eu spun că lucrurile s-au reglat și au intrat acum pe un drum bun, dar rezultatele sunt cele care ne frământă și ne apasă”, a spus Liviu Ciobotariu la finalul meciului Sepsi - Rapid.

În urma acestui rezultat, Rapid a ratat ocazia de a urca pe primul loc în clasament, însă a egalat-o la puncte pe CFR Cluj, ocupanta locului doi. De partea cealaltă, Sepsi OSK a ratat ocazia de a urca pe o poziție de playoff.

Etapa următoare, Rapid va primi vizita Universității Cluj, sâmbătă (25 noiembrie 2023), de la ora 18:00, în timp ce Sepsi Sf. Gheorghe se va deplasa în aceeași zi la Craiova, pentru meciul cu FCU, programat de la ora 18:00.