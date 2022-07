Unul dintre cei mai experimentați jucători ai giuleștenilor se gândește acum la următorul meci al Rapidului din campionat, cu Universitatea Craiova.

Cristi Săpunaru: ”La noi în casă nu trebuie să intre nimeni să ne fure sucul de pe masă”

„E un derby, suntem fericiți că am câștigat. Acum e a doua etapă din campionat, trebuie să ne gândim la următoarea etapă, cu Craiova. N-avem ce să facem, nu trebuie să rămânem cu victoria asta pentru tot sezonul.

Suporterii noștri au fost magnifici, noi ne-am făcut treaba, am luat cele trei puncte, acum trebuie să ne gândim la meciul cu Craiova. Ne-am făcut treaba, trebuia să câștigăm pentru ei, au venit în număr mare, dacă era stadionul și mai mare cred că se umplea și așa.

Trebuie să fie un semnal pentru noi, suntem la noi acasă și la noi acasă nu trebuie să intre nimeni să ne fure sucul de pe masă. Am câștigat doar o bătălie, nu am câștigat războiul. Nu e simplu să spunem că dacă am bătut FCSB suntem numărul unu în România”, a spus Cristi Săpunaru.

Cât despre obiectivul Rapidului din acest sezon, Săpunaru a spus: ”Dacă vom intra în play-off, și sper să intrăm pentru că este anul centenarului, vom tinde cât mai sus”.

Rapid, victorie clară cu FCSB în Giulești

Rapid a câștigat clar meciul din Giulești, reușind să marcheze ambele goluri în prima parte a jocului. Mai întâi, Dugandzic a deschis scorul cu o lovitură de cap, din centrarea lui Ioniță, lăsându-l spectator pe tânărul Ștefan Târnovanu. Până la pauză, Rapid a marcat din nou, prin căpitanul Cristi Săpunaru, care a înscris cu un șut puternic, pe jos, din interiroul careului.

În partea secundă, FCSB a alergat după golul egalizator, dar fără succes. S-a terminat 2-0, iar vicecampioana se gândește acum la returul din Conference League, cu Saburtalo Tbilisi (0-1 în tur). Rapid va juca la Craiova, cu Universitatea.