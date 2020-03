Jucatorul adus la FCSB si remarcat de Radoi s-a lasat de fotbal la 26 de ani! Anunt SOCANT: "Fratele meu a fost batut si lasat in coma"

Cariera sa a luat o traiectorie complet neasteptata dupa un eveniment dramatic!

Sebastian Chitosca (27 de ani) a renuntat la fotbal vara trecuta. Fostul stelist astepta oferte din Liga 1 in vara, insa nimeni n-a sunat. Decat sa joace in B, la Farul, sau in Liga a 4-a, la CSA Steaua, Chitosca a hotarat sa paraseasca Romania. Decisiva a fost intamplarea in care a vazut victima fratele sau. Barbatul a fost atacat in Piatra Neamt, pe o terasa, si lasat in coma dupa o lovitura la cap. Chitosca si-a facut vlog si povesteste momentele incredibile prin care a trecut in ultimul an!

Adus la FCSB in 2015 de la Ceahlaul, la recomandarea lui Mirel Radoi, alaturi de Popadiuc si Stefanescu, Chitosca n-a fost jucat de Reghecampf si a plecat imprumut la Voluntari si FC Brasov, inainte sa fie cedat definitiv la Botosani, in 2017.

"Am disparut foarte rapid din fotbal, la 26 de ani, dupa ultima mea experienta de la U Cluj. Ultimul meu meci a fost barajul cu Hermannstadt, meciul de promovare. Am fost titular cu Hermannstadt, a fost ultimul meu meci. Inainte sa ajung la U Cluj, am jucat 30 si ceva de meciuri intr-un an si putin pentru FC Botosani. Mi-am facut treaba excelent acolo, nu poti sa joci la un nivel atat de bun fara sa ai realizari. Am fost titular atat pe postul meu, cat si pe alte posturi. Postul meu de baza a fost mijlocas stanga si mijlocas dreapta, depinde foarte mult de cerintele antrenorului. Daca se joaca pe atacant, cu centrari, joc in stanga.

Daca antrenorul ataca mai mult pe zona centrala, jucam in dreapta. Am jucat si fundas stanga. Ma asteptam sa am ceva propuneri dupa ce s-a intamplat la Botosani. La Botosani aveam 3500 de euro net + bonusuri de performanta. Ciobotariu a promovat un junior pe postul meu. Nu era nimeni peste mine in pozitia aia la echipa. Nu aveam cum sa accept sa raman rezerva pentru a se promova un junior. Am acceptat decizia clubului, sunt oameni extraordinari la Botosani. Mi-am luat banii. Clubul mi-a zis ca pot sa raman pana in vara. Am avut o perioada moarta la Steaua... Daca mai am perioada moarta, cariera mea s-a dus. Am zis ca plec si n-am cum sa nu-mi gasesc. Am zis ca poate m-a vazut cineva in meciurile alea si ma vrea si pe mine cineva.

Nu am vrut sa ma duc in liga a doua sa joc pe 2000 de euro. Nu-mi puteam lua sotia intr-un alt oras ca sa mergem undeva sa mancam si atat. Am fost refuzat de majoritatea echipelor de Liga 1! Nu puteam sa accept sa joc la Liga a 2-a pe un salariu OK in B, dar pentru mine nu ajungea, pentru modul meu de viata. Un mod modest, totusi. Ultima oferta a fost de la Farul, 1000 de euro salariu. Am zis ca nu pot sa vin pe banii astia doar ca sa joc si eu fotbal. Nu am pacalit fotbalul, nu am luat bani pe care nu-i meritam. Nu am stat la nicio echipa fara sa joc si sa le iau banii. Nici la Steaua nu am facut asta, am fost imprumutat. Pe ultima suta de metri, am avut propunere de la CSA Steaua. Am vorbit cu domnul Oprita, ca ma stie, proiectul imi placea.

Ma manca chestia asta: de ce sa nu joc eu in Liga 1? De ce sa ajung eu in liga a 4-a? Salariul era decent pentru liga a 4-a. Mai mult decat mi-a dat Farul. La 26 de ani, liga a 4-a... e nasol. Nu mai plecam nicaieri. De la liga a 4-a nu te mai ia nimeni, indiferent cum te cheama. Prima data am zis ca vin, apoi i-am dezamagit pe oameni, am zis ca nu mai vin.

Cel mai bun motiv al meu de a renunta la fotbal a fost ce s-a intamplat cu fratele meu. A venit in concediu cu familia, in Romania. A fost la o terasa, a fost lovit dupa o altercatie si a ajuns in coma de gradul 4 la spital. A fost dus de la Piatra Neamt la Iasi, operatia a reusit, sangerarea de la creierul mic a fost oprita. La doua zile nu mai putea sa deschida ochii, a fost oprit iar. I s-au dat 6% sanse de viata. Nu stiam... sa traiasca, sa nu traiasca... Ne rugam sa traiasca. Ne-am dus zi de zi la Iasi, au fost momente critice. Am slabit, a fost un stres infernal. Doua saptamani, zi de zi, m-am dus la el. Ma rugam sa deschida ochii. Misca, dar facea miscari necontrolate. Doctorul ne zicea ca starea nu s-a agravat, dar nu s-a imbunatatit.

Are 35 de ani. Doctorii ne-au zis sa speram. Dupa 6 zile a deschis jumatate de ochi. Eram speriati. Nu facea niciun semn. A doua zi dupa ce-a deschis ochii, il voiam mai bine, dar era din nou in coma. Facuse pneumonie, inapoi in coma... A luat antibiotic, a trecut si peste asta, a inceput sa deschida ochii. Respira cu o masca de oxigen. Au intervenit medicii din Germania, pentru ca avea asigurare. Era stabil, putea fi transportat. Au venit cu un avion privat, l-au transportat in Germania. Medicii de la Iasi au ramas masca. Dupa ce s-a intervenit din Germania, lumea vorbea altfel cu noi. I-au facut teste, l-au luat in Germania, usor-usor fratele meu si-a revenit. Am luat decizia, alaturi de familie, sa ne mutam in Germania, sa fim impreuna. Sunt pregatitor auto la o vopsitorie. Mi-a placut, am invatat meseria in doua luni. M-am gandit sa mai joc fotbal, dar n-am avut pe nimeni", a spus Chtiosca pe canalul sau de youtube.