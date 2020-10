Dezvaluire incredibila a lui Radoi: "Roma a vrut sa dea 3,5 milioane de euro pe Manea"! Ce s-a intamplat cu transferul

Cristi Manea a fost foarte aproape de un transfer la AS Roma.

Italienii au fost impresionati de parcursul fundasului de la Campionatu European U21 din 2019 si au fost gata sa plateasca 3,5 milioane de euro pentru el. Manea a fost om de baza in echipa care ajungea in semifinalele competitiei, fiind prezent chiar in echipa ideala a turneului.

Fostul sau antrenor de la nationala U21, Mirel Radoi, a dezvaluit ca fundasul a fost foarte aproape de a semna cu adversara din acest moment al CFR-ului in Europa League, AS Roma.

"Eu m-as fi asteptat la toti care au participat la Campionatul European de Tieneret ca progresul lor sa fie mult mai mare. Este un progres, doar ca acesta este foarte mic. Ma uit la Cristi Manea care a fost in echipa ideala la Campionatul European. Cu greu si-a gasit un transfer, in ultimele doua saptamani la FCSB in acel an, iar acum la CFR. Din ce stiu, atunci a fost la un pas ca AS Roma sa plateasca 3,5 milioane de euro", a declarat Mirel Radoi pentru Telekom Sport.

CFR Cluj a platit pentru Cristi Manea suma de 400.000 de euro in aceasta vara. In Romania fotbalistul a mai evoluat la Viitorul si FCSB. Manea este de asemenea cel mai tanar debutant din istoria nationalei Romaniei.