"Cainii" au mari probleme in ofensiva! Cifrele care le dau fiori dinamovistilor! Statistica dezastruoasa din acest sezon al Ligii 1

Dinamo se afla pe locul 11, dupa 23 de etape jucate, cu 26 de puncte acumulate.

"Cainii" au inca un sezon modest in campionat, dupa ce in sezonul precedent s-au aflat in lupta pentru retrogradare. Inceputul noului sezon se anunta ca fiind unul plin de speranta, odata cu venirea noii conduceri si a jucatorilor spanioli, insa miracolul a durat doar 3 luni, iar echipa nu si-a gasit o constanta in rezultate in nici un moment.

Una dintre problemele principale care au dus la pozitionarea lui Dinamo in clasament a fost ofensiva. Recunoscuta de-a lungul timpului ca fiind cea mai spectaculoasa echipa din Romania, Dinamo a dat si jucatori care au castigat Gheata de Aur, insa in Stefan cel Mare sunt vremuri de mult apuse.

"Cainii" au ajuns la 351 de minute fara gol marcat in Liga 1, ultima reusita fiind a lui Sorescu, din penalty, in meciul cu UTA Arad.

Lucrurile nu se anunta mai bune pentru dinamovisti, mai ales ca Adam Nemec s-a accidentat si va lipsi cel putin o luna de pe gazon.

O alta statistica ingrijoratoare pentru echipa lui Jerry Gane reprezinta numarul de partide fara gol marcat, adica 10 din 23 de partide jucate, aproape jumatate din meciurile disputate in Liga 1 in actualul sezon.

Din aceste 10 partide, dinamovistii au pierdut de 9 ori si au reusit doar o remiza, cea de etapa trecuta, cu Sepsi, 0-0.