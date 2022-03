Jean Vlădoiu și-a spus clar opinia despre disputa FCSB - CSA Steaua. "Eu acolo am jucat. Asta e echipa continuatoare a clubului"

Președintele lui FC Argeș, Jean Vlădoiu (53 de ani), a încercat să explice acele acuzații, mai ales că, o etapă mai târziu, și echipa lui, calificată în premieră în playoff, a trecut de FCSB, după o eroare imensă a portarului Andrei Vlad.

”Nu știu cum să pun problema. Am fost de bun simț, am luat legătura cu un jurnalist. M-a întrebat cum mă simt după meciul pierdut de FCSB. Am spus că da, am vorbit o parte din ce e scris acolo, am vorbit despre Farul, că a jucat foarte bine, dar titlurile puse au fost foarte urâte pentru că eu nu am pronunțat cuvântul ’blat’.

Mi s-au pus niște cuvinte care nu mi-au plăcut. Pe viitor voi fi mai atent. Acum e târziu, fapta a fost comisă. Îmi pare rău pentru Gică (n.r.: - Hagi) pentru că îl respect foarte mult. Nu am pronunțat numele Farul. Am vorbit mai mult despre jocul FCSB-ului. Am zis că am fost dezamăgit de ce am văzut, dar nu am spus că meciul a fost blat.

Nu e nicio problemă, cunosc drumul către FRF, mi-a fost casă timp de 11 ani. Când voi ajunge acolo, voi vedea unde e înregistrarea cu mine când am spus asta. Eu nu am spus așa ceva. Titlurile acelea m-au șocat când le-am văzut. Nu sunt cuvinte spuse de mine”, a declarat Jean Vlădoiu, potrivit digisport.ro

De asemenea, președintele lui FC Argeș a vorbit și despre scandalul djntre FCSB și CSA Steaua, spunând că el a jucat la actuala FCSB, echipa din prima divizie.

”Eu tot timpul consider că am jucat la FCSB, adică la Steaua. Da, FCSB e echipa continuatoare a clubului”, a spus Vlădoiu, pentru sursa mai sus menționată.

FC Argeș s-a calificat în premieră în playoff în acest sezon, dar percursul lor a fost unul controversat. În ultimele două etape, piteștenii au profitat de o eroare imensă a portarului Andrei Vlad, de la FCSB, care le-a făcut cadou golul victoriei, dar și de arbitrajul lui Radu Petrescu, care i-a iertat de două lovituri de la 11 metri în duelul cu FC Botoșani.