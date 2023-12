Ivaylo Petev a răbufnit: ”Fiecare om are o limită”

Oltenii au condus cu 2-0 la pauză, dar nu au reușit să mențină avantajul și să câștige trei puncte importante, care le-ar fi permis să se apropie de FCSB. Poli Iași a egaltat și a plecat cu un punct de pe ”Ion Oblemenco”.

După meci, bulgarul Ivaylo Petev a răbufnit la adresa arbitrajului și a spus că echipa sa ar fi meritat să câștige meciul cu Poli Iași.

Chiar înainte de această partidă, Ivaylo Petev a aflat că tatăl său a încetat din viață. Bulgarul a stat, totuși, pe banca tehnică la acest meci, după care a plecat în țara sa.

Ivaylo Petev: ”Fiecare om are o limită”

"Sunt mulțumit de băieți astazi. Am controlat tot meciul, dar, din păcate, am făcut încă o greșeală și asta a fost în beneficiul celor de la Iași. Am avut situațiile noastre, dar nu am reușit să marcăm. Cu toate acestea, eu sunt mulțumit de jucători și de atitudinea lor.

România are arbitri de calitate, nu am comentat arbitrajul până acum, dar fiecare om are o limită. Au fost mai multe situații și nu cred că a fost ofsaid la acea faza. Nu asta e important, dar am pierdut două puncte astăzi.

Este greșeala întregii echipe, nu cred că este a unui singur om. Cel mai rău e că pierdem puncte. O să analizăm meciul acesta, să vedem unde am greșit și, evident, trebuie să corectăm ce am făcut rău. Le mulțumesc suporterilor", a spus Petev.

Universitatea Craiova a ajuns la 33 de puncte după acest meci și a trecut pe locul trei, peste Rapid, în timp ce Poli Iași a ajuns la 23 de puncte și a urcat pe locul 13.

În ultima etapă din 2023, Universitatea Craiova se va deplasa la Cluj, acolo unde va juca împotriva celor de la UTA Arad, în timp ce Poli Iași va închide anul pe teren propriu cu FCSB.