„Am ridicat puțin tonul!” Leo Grozavu a dezvăluit ce le-a transmis jucătorilor săi la pauza meciului cu Universitatea Craiova

La finalul meciului și-a felicitat jucătorii pentru jocul prestat în repriza secundă și nu s-a ferit să recunoască faptul că i-a „zguduit” puțin la vestiare.

Universitatea Craiova conducea cu 2-0 după primele 45 de minute (Mitriță 30' și Roguljic 45+1'), însă după revenirea de la cabine, echipa lui Leo Grozavu a reușit să restabilească egalitatea prin Roman (54' și 69').

„La pauză am reglat oarecum lucrurile. Am făcut și două schimbări care erau necesare. E destul de dificil când ai jucători străini în echipă să-i motivezi. Se apropie sărbătorile, toată lumea se gândește la vacanță. Și-au luat bilete de avion... și sigur, în momentul în care vii după un meci câștigat... Am mai spus-o de fiecare dată e mai ușor să pregătești echipa după un meci pierdut. După un meci câștigat există relaxarea... asta e la noi.

Dacă apeși accelerația, de multe ori zice lumea că ești nebun. Înțeleg, dar din păcate nu aveam în sânge mentalitatea asta că fiecare meci trebuie jucat la intensitate maximă, fiecare antrenament trebuie făcut la intensitate maximă, dacă vrei ceva de la viață. Dacă nu vrei nimic de la viață, pierzi, câștigi... dar nu ajungi sus.

Grozavu și-a certat jucătorii la pauza meciului

Am ridicat puțin tonul, am spus că n-am fost pe teren, în sensul că am greșit foarte mult pase simple. Pase de câțiva metri, am dat mingea la adversar. Ori am dat-o prea încept, ori am dat pea tare...

În a doua repriză s-au relaxat și ei, au crezut că e câștigat meciul, am avut și șansă... dar asta e jocul.

Le spun că trebuie să fie mereu într-o competiție cu ei, în primul rând, și cu adversarii. Noi suntem foarte orgolioși la antrenamente, și mai puțin cu adversarii. Oricum pentru cum au arătat în repriza secundă, băieții merită felicitați.

Avem nevoie de infrastructură. Fotbalul românesc are nevoie de infrastructură. Am venit aici la Craiova şi suntem invidioşi pe ce am văzut aici”, a spus Leo Grozavu după meciul Universitatea Craiova - Politehnica Iași.

Universitatea venea după un eşec la Sibiu, 1-2 cu FC Hermannstadt. Poli Iaşi e neînvinsă de trei deplasări, venind după două egaluri.

În tur, Universitatea Craiova a câştigat cu 4-1.