Iuliu Mureșan a rupt tăcerea după doi ani! Ce mai face fostul președinte de la CFR Cluj și Dinamo

Înainte ca echipa să retrogradeze pentru prima oară în istorie în Liga 2, Iuliu Mureșan a dispărut din funcția de administrator special și aparițiile sale în spațiul public au fost foarte rare.

La mai bine de doi ani de la acel moment, fostul președinte de la CFR Cluj și Dinamo a dezvăluit că s-a retras din fotbal.

Mureșan va sta cu ochii pe cele două echipe românești joi seară, în play-off-ul pentru Conference League și Europa League. CFR Cluj pornește de la 1-0 în returul cu ciprioții de la Pafos, iar FCSB va avea o misiune mai dificilă pe teren propriu, cu LASK Linz.

Iuliu Mureșan: ”M-am retras din fotbal”

„M-am retras. Nu am mai dat un interviu de când m-am retras din fotbal. Sunt bine, sunt sănătos, asta e cel mai important. Meciurile le văd numai la televizor. (n.r. de ce a decis să se retragă din fotbal) Nu a fost un context, pur și simplu am zis că am împlinit o vârstă.

În Cluj nu mai aveam unde să lucrez și nu am mai vrut să stau departe de casă. Am fost și la Sibiu, la București. În această seară voi urmări ambele echipe românești din cupele europene, nu am cum să nu țin cu ele. Cel puțin, CFR este echipa mea de suflet, am fost vreo 17-18 ani acolo și am o contribuție”, a spus Iuliu Mureșan, pentru Sportpesurse.ro.

Iuliu Mureșan a scris istorie la CFR Cluj, club pe care l-a condus între 2001 și 2018, și a reușit să pune bazele echipei care a câștigat de două ori eventul, cu Arpad Paszkany patron.

Fostul oficial din Gruia are în palmaresul său patru titluri de campion și patru Cupe ale României, iar după ce a plecat de la CFR Cluj le-a mai condus pe Hermannstadt și Dinamo.