Bogdan Planic ar putea ajunge cel mai bine platit jucator al lui FCSB! Scenariul prin care jucatorul care a refuzat injumatatirea l-ar stoarce de bani pe Becali

Gigi Becali a decis sa injumatateasca salariile la FCSB unor jucatori, iar pe altii i-a bagat in somaj tehnic.

Singurul jucator care a refuzat injumatatirea salariului este Bogdan Planic, care a fost bagat in somaj tehnic de patronul FCSB, dupa ce nu a vrut sa semneze.

Cu toate astea, la finalul starii de urgenta, jucatorul sarb ar putea fi cel mai castigat, deoarece mai are intelegere cu FCSB pana in vara anului urmator si ar putea alege sa ramana la echipa. Odata cu incheierea starii de urgenta, jucatorii bagati in somaj tehnic vor fi reactivati, iar Planic va castiga tot 15.000 lunar, in timp ce "perlele" lui Becali raman cu jumatate din salariu pana la sfarsitul lui septembrie.

Conform Gazetei Sporturilor, Gigi Becali si Valeriu Argaseala au declarat, la inceputul anului, ca Planic are contract pana in 2021, in timp ce jucatorul si impresarul sau declarau ca acordul se incheie in vara. Insa, fotbalistul are doar o clauza care permite prelungirea contractului pe un an.

Impresarul si Planic se bazau pe posbilitatea de a demonta clauza intr-un proces la FIFA, insa situatia s-a schimbat din cauza pandemiei, iar patronul FCSB isi doreste ca Planic sa plece, pentru a scapa de plata celor 15.000 de euro lunar.

Insa totul sta la decizia jucatorului, care ar putea renunta la contestarea clauzei si continua la FCSB pentru inca un an, pe un salariu de 15.000 de euro, mai mare decat toate "perlele" patronului.