EXCLUSIV | "Mi-a facut cel mai mult rau, dar ii iert tot daca face asta!" Motivul incredibil pentru care Dragomir e dispus sa faca pace cu Iorgulescu

Retras din fotbal dupa ce a pierdut alegerile FRF din 2013, Dumitru Dragomir ramane un personaj pentru Liga 1.

Fostul presedinte al LPF-ului, Dumitru Dragomir, a vorbit despre actuala situatia a Ligii 1, dar si despre Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat in dese randuri ca a fost pus politic in locul sau la sefia Ligii Profesioniste.

"Corleone" e gata sa faca pace cu actualul sef de la LPF, chiar daca spune ca nu e om care sa-i fii facut mai mult rau in decursul vietii, daca acesta renunta la sistemul de playoff si playout si trece la cel cu 18 echipe, care a mai fost in trecut in fotbalul romanesc.

"Gino Iorgulescu e omul care mi-a facut cel mai mult rau, a semnat fals impotriva mea si am primit 12 ani de puscarie. Dar daca face campionat de 18 echipe si termina cu prostia asta e playoff si playout, atunci ii iert toate pacatele, e cel mai mare bine pe care il putea face.



Pai ma nene, toate campionatele mari, Italia, Spania, Franta, Anglia, Argentina, Brazilia, toate au campionat normal. Si noi, ne-am trezit noi sa bagam playoff si playout. Asa isi poate reveni fotbalul romanesc, daca schimba sistemul. Sper sa o faca", a spus Mitica Dragomir la Ora Exacta in Sport.