Ionita, atacat de unde se astepta mai putin! Mesajul Astrei inaintea duelului direct: "Fiecare doarme asa cum isi asterne"

Giurgiuvenii au un mesaj pentru Ionita, chiar inaintea duelului direct din campionat.

Ionita si-a pus sefii in cap dupa ce a iesit in presa la finalul partidei de la Craiova si a anuntat ca e nemultumit de numarul putin de minute jucate.



"Fiecare doarme asa cum isi asterne", spune Dani Coman, presedintele celor de la Astra.

"Lui Ionita nu-i merge bine si cred ca i se face o mare nedreptate. Eu cred ca sfatuitorii lui si-au dorit mai mult decat el ca Alexandru Ionita sa mearga la CFR Cluj. Fiecare doarme cum isi asterne. Sper sa-i fie bine la CFR, eu imi doream foarte mult sa mai ramana la Astra si, apoi, sa plece la o echipa care se pliaza pe calitatile lui de jucator. Acum, CFR nu are un joc care sa-i dea incredere si sa-l puna in valoare. E absolut normal sa se vada titular, e un jucator selectionat la nationala Romaniei, tanar, care a demonstrat in ultimii doi ani ca poate face fata la orice nivel. Sincer va spun, credeam ca, odata cu acest transfer, va fi si mai bun si va fi ajutat de oamenii din staff-ul tehnic de la CFR. Din pacate, in momentul de fata nu putem vorbi la superlativ despre Ionita”, a declarat presedintele Astrei la Digi.

Iuliu Muresan anunta ca nu exista niciun conflict intre Ionita si Petrescu.

"Sigur are si el o vina ca nu joaca titular. Dan Petrescu l-a vrut, l-a luat ca sa fie titular, nici nu ne-am gandit ca nu o sa fie titular din prima. Ionita e insa foarte talentat si va fi titular. Am mare incredere in potentialul si valoarea lui Ionita. E genul de jucator care poate fi decisiv, dar care deocamdata nu a confirmat asa cum ne-am asteptat. Sunt convins ca va juca titular, iar cand va intra va face diferenta, noi vrem sa il vedem ca vrea mai mult. Dan (n.r. - Petrescu) vorbeste cu el, ii explica, nu e niciun conflict sau vreo problema. E suparat ca nu joaca, dar nu e suparat pe cineva", a explicat Muresan.