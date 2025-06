Sub comanda lui Chivu la Parma, Valentin Mihăilă (25 de ani) nu a bifat niciun joc oficial, din cauza problemelor medicale. Fotbalistul și-ar fi dorit însă să învețe mai multe de la fostul mare internațional român, câștigător de UEFA Champions League cu ”nerazzurri”.



Valentin Mihăilă a dat verdictul despre plecarea lui Cristi Chivu de la Parma



Valentin Mihăilă a precizat, după România - Cipru 2-0 din preliminariile Campionatului Mondial din 2026, că tehnicianul a meritat din plin să ajungă la Inter Milano după ce a salvat-o de la retrogradare pe Parma la finalul sezonului 2024/25.



”Îi doresc mult succes și spor în tot ceea ce face. Este clar că, dacă un antrenor ajunge la o echipă de profesioniști pentru patru luni și apoi face trecerea la un nivel atât de înalt, este doar meritul lui.



Din păcate, de la venirea lui am fost mai mult accidentat, am reușit să mă antrenez cu el doar trei sau patru zile și, astfel, nu am avut ocazia să învăț de la el tot ce mi-aș fi dorit”, a spus Mihăilă.



Cotat la 3 milioane de euro de site-urile de specialitate, Valentin Mihăilă se află la Parma din octombrie 2020, după ce italienii l-au adus de la Univeristatea Craiova pnetru 9,1 milioane de euro.



Fotbalistul mai are contract până în iunie 2027 cu Parma, iar până acum a bifat 106 apariții, a reușit să-și treacă în cont 15 goluri, dar și să paseze decisiv în 12 situații diferite.