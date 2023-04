Șeful CCA a susținut joi o conferință-maraton, în care a abordat diferite subiecte referitoare la arbitrajul din România timp de trei ore!

Ilie Dumitrescu s-a dezlănțuit cu privire la Vassaras: „Dacă eram în sală spuneam asta!”

Ilie Dumitrescu a răbufnit la adresa lui Vassaras. Fostul internațional român a evidențiat faptul că dacă era de față în momentul conferinței s-ar fi ridicat și ar fi plecat, în urma explicațiilor șefului CCA, asupra unor faze controversate ale arbitrilor la meciurile din Superligă.

„Dacă eram în sală spuneam: ‘Hai să mergem, să îl lăsăm pe om să explice la pereți‘, deci eu mă ridicam si plecam. La faza cu Grigorie și cea cu Irobiso, nu ai cum să ai vreo explicație. Șansa ca Grigore și Irobiso să lovească mingea este nulă, nu există, nu ai nicio șansă. Îl lovește premeditat (n.r. Grigore pe Compagno).

Cred că ar fi trebuit să vină și un arbitru, noi suntem aici doar foști sportivi, la mine este impactul emoțional pentru că este atacant, niciodată nu are șansă să atingă Grigore mingea.

Nu are nicio legătură cu mingea, a fost cronologic, eu mă ridicam și plecam. Nici în Anglia, acolo unde erau intrări cu intensitate, deci nu mai vezi așa ceva. Nu există așa ceva. Crezi că Istvan Kovacs sau Hațegan dădeau roșu? Îți zic eu că nu, pentru că ei sunt angrenați...”, a spus Ilie Dumitrescu, potrivit Digi Sport.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.