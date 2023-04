Șeful CCA a susținut joi o conferință-maraton, în care a vorbit aproximativ trei ore. Printre subiectele abordate, Vassaras a evidențiat faptul că faultul crunt al lui Răzvan Onea la Florinel Coman, din Rapid - FCSB 0-1, nu a fost atât de dur încât jucătorul giuleștenilor putea fi pedepsit cu eliminarea.

Marcel Pușcaș, reacție furibundă la adresa lui Kyros Vassaras: „Are nevoie de un profesor de fizică! Zic să-i mărim salariul”

Marcel Pușcaș, președintele clubului FCU Craiova, a avut o reacție furibundă la adresa șefului CCA pe rețelele social media. Oficialul oltenilor a scris ironic pe Facebook că lui Vassaras i-ar trebui mărit salariul, în urma conferinței-maraton.

„De căutat profesor de fizică pentru cel mai bun instructor de arbitri din lume. Mdeitator. Știe cineva să-mi spună un singur arbitru promovat de către excelentul instructor UEFA, Kyros Vassaras, în 12 ani de activitate în România, din liga a treia, să zicem la vârsta de 20 de ani și duc în loturile UEFA și FIFA?

Pentru cel mai mare salariu din Casa Fotbalului, răspunsul ar trebui să fie instantaneu pe buzele tuturor. Eu habar nu am! Vă rog, informați-mă!

PS: Pentru Kyros, acest Karayan al arbitrilor români, se pare că viteza lui Onea nu are nicio legătură cu forța impactului asupra lui Florinel Coman. Dacă fotbaliștii au nevoie de preparatori fizici și de psihologi, cred că și grecul are nevoie de un profesor de fizică! Zic să-i mărim salariul de la 10,000 de euro pe lună la 15,000! Doar, doar, „Sesam” de la UEFA se va deschide mai repede, mai cu funcții și mai cu bani. Pentru mine, sigur nu”, a scris Marcel Pușcaș pe rețelele social media.

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.