Șeful CCA a vorbit, printre altele, despre aducerea arbitrilor străini în Superligă. În prezent, sunt nu mai puțin de 25 de principali care pot fi delegați la meciurile din primul eșalon al României.

Ce a avut Kyros Vassaras de spus referitor la aducerea arbitrilor străini

Kyros Vassaras a precizat că nu va prelua niciodată arbitri străini pentru partidele din Superligă și că se bazează pe cei pe care Federația Română de Fotbal îi deține.

„Am zis eu că nu avem arbitri? Am zis că nu avem suficienți pentru delegări, dar am mai creat un grup de arbitri. Dacă îmi cereți după fiecare etapă 3 dintre arbitri să-i pedepsesc pentru 3 săptămâni, atunci vom rămâne fără arbitri. Dacă aranjați într-un puzzle întrebările voastre, veți vedea că avem dificultăți.

Mă întrebați de ce Kovacs nu e pedepsit, apoi de ce nu l-am delegat. Hotărâți-vă! E un exemplu. Vă rog frumos, de ce vorbiți despre Grecia? E un exemplu prost. Niciodată nu voi aduce arbitri străini. Avem încredere în arbitrii noștri și vom face totul pentru a-i crește. De asemenea, jucătorii noștri au încredere în arbitri”, a spus Kyros Vassaras în cadrul unei conferințe.

Lista cu arbitrii români care pot fi delegați la meciurile din Superligă

Florin Andrei

Andrei Antonie

Marian Barbu

Marcel Bîrsan

Cătălin Busi

Iulian Călin

Andrei Chivulete

Sebastian Colțescu

Sorin Costreie

Ionuț Coza

Iulian Dima

Bogdan Dumitrache

Horațiu Feșnic

Viorel Flueran

Cătălin Găman

Ovidiu Hațegan

Istvan Kovacs

Szabolcs Kovacs

Horia Mladinovici

Andrei Moroiță

Radu Petrescu

Cătălin Popa

Lucian Rusandu

Rareș Vidican

Ce salariu are Vassaras în fruntea CCA

Fostul mare arbitru român, Ion Crăciunescu, a dezvăluit în trecut ce salariu are grecul din Salonic, Kyros Vassaras, în fruntea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

„Kyros Vassaras câștigă 8.500 de euro net pe lună plus cheltuieli de transport plus masă plus cazare. Nicio țară din lume nu are preșdedinte un străin la Comisia Centrală a Arbitrilor, instructori au mai fost, cazul lui Collina în Ucraina.

Spuneți-mi un nume lansat de el de când conduce Comisia Centrală a Arbitrilor. Nu există în istoria arbitrajului românesc un președinte care să nu fi lăsat ceva în urma lui, mereu s-au descoperit niște arbitri talentați, acum nu e niciunul”, a declarat în urmă cu ceva timp Ion Crăciunescu la Realitatea TV.