Ianis Hagi, in top jucatori valorosi din Liga 1! Ce cota are perla de la Viitorul si care e valoarea reala a lui Dennis Man

Transfermarkt.de, site-ul specializat in transferuri, a acualizat cotele de piata pentru jucatorii din Liga 1.

Dennis Man este cel mai valoros jucator din Liga 1 in acest moment, cu o cota de piata de 4.5 milioane de euro. E de 10 ori mai putin decat suma ceruta de Gigi Becali pentru atacantul in varsta de 20 de ani.

Pe locul al doilea sunt George Tucudean, Ianis Hagi si Alexandru Cicaldau, toti in crestere in urma evolutiilor bune din ultima perioada. Daca Tucudean e tras pe bara in acest moment din cauza problemelor la inima, Ianis Hagi profita de debutul la nationala de seniori in preliminariile EURO 2020 si de negocierile dintre tatal sau si cluburi precum Sevilla, Anderlecht si Girona.



Pini Zahavi a venit sa-l vada pe Dennis Man

Dennis Man a fost urmarit recent la meciul cu Craiova de unul dintre cei mai puternici impresari din lume, Pini Zahavi, omul care l-a dus pe Neymar la PSG. Imediat dupa meci, Gigi Becali a anuntat care e pretul cerut pentru atacantul sau.

"Man nu poate fi vandut la ora asta. Nu vreau sa vorbesc. Eu nu sunt genul de om care sa fie disperat dupa bani. Nu mai vreau 30 de milioane, acum vreau 40 pentru Man. Am zis ca o sa cresc din 10 in 10. Eu cred ca-l dau pe banii astia, asa cred. Nu am inca oferta de 30, doar negociez, nu? Il dau eu si cu 25, stati linistiti. Cu 20 va dau cuvantul meu de onoare ca nu-l dau!", a anuntat Becali.

5 JUCATORI DE LA FCSB IN TOP 10!



FCSB are cel mai valoros lot din Liga 1, cu 5 dintre jucatorii din top 10. Dupa Man, Harlem Gnohere e urmatorul in topul ros-albastrilor, cu o cota de 2.5 milioane de euro. Si cota lui Florinel Coman a crescut la 2.3 milioane de euro. Planic si Florin Tanase sunt cotati la 2 milioane de euro.



TOP 10 JUCATORI LIGA 1



1 Dennis Man 4.5 milioane euro

2 George Tucudean 3.5

3 Ianis Hagi 3.5

4 Alexandru Ciicaldau 3.5

5 Cristian Manea 3

6 Tudor Baluta 3

7 Harlem Gnohere 2.5

8 Florinel COman 2.3

9 Bogdan Planic 2

10 Florin Tanase 2