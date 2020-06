Cum s-au bucurat jucatorii de la Voluntari dupa victoria cu FCSB! "Am stat la trei metri de toata lumea si nu pot"

FCSB a pierdut miercuri primul meci de pregatire in fata lui FC Voluntari, scor 2-0.

Meciul s-a disputat la Baza Sportiva din Berceni sub masuri stricte, impuse de lege. FCSB se pregateste de revenirea Ligii 1, in weekend-ul 13-14 iunie.

Mihai Teja, antrenorul de la Voluntari, a oferit primele declaratii dupa partida amicala si a descris modul in care s-au bucurat elevii sai. "Un test bun pentru noi. Primul meci dupa o perioada foarte mare. Echipele nu stiu daca sunt la 60% chiar daca mai sunt doua saptamani pana incepe campionatul. Meciurile sunt cele mai importante. Cel mai complex antrenament este meciul. Si mai ales ca am intalnit o echipa care se lupta la titlu.

Am castigat, dar scorul nu este important, ci, v-am spus, ritmul de joc si sa reglam lucrurile la care nu stateam foarte bine. Sa ne mai omogenizam un pic. Jucatorii s-au bucurat cu coatele. Am dat din coate si ne-am bucurat. Nu am dat indicatii cu masca. Am stat la trei metri de toata lumea si nu pot. Pentru ca nu pot, e greu sa si respiri daca stai toata ziua, mi se aburesc si ochelarii.

Nu cred ca echipele sunt pregatite pentru campionat, dar abia am inceput sa ne antrenam colectiv, in 20 de jucatori. Am inceput sa facem antrenamentele colective, pana acum doua saptamani cate patru, a fost foarte foarte greu.", a spus Mihai Teja dupa meci.

La partida a venit si DSP-ul, pentru a verifica daca totul se desfasoara conform legii si nu se incalca vreo regula elementara din cele impuse in Romania.