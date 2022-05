Obligată să învingă pentru a rămâne aproape de CFR Cluj, FCSB nu a avut emoții în duelul cu FC Argeș și a marcat câte două goluri pe repriză. Florin Tănase și Darius Olaru au înscris în prima, iar Iulian Cristea și din nou Olaru au punctat în actul secund.

Pentru vicecampioana României urmează duelul din Bănie cu Universitatea Craiova, duel pe care este obligată să-l câștige pentru a rămâne în cursa pentru titlu. Cele două formații sunt despărțite de patru puncte, în timp ce liderul CFR Cluj are un avantaj de două puncte față de FCSB.

Într-o intervenție telefonică la emisiunea "Ora Exactă în Sport", Gigi Becali a vorbit despre confruntarea din etapa următoare a playoff-ului, dar și despre șansele pe care le are echipa sa pentru primul poziție din clasament.

"Eu vorbesc în contextul în care și noi, și ei joacă cu Universitatea Craiova. De ce să trateze meciul cu CFR mai lejer? Am convenție cu Rotaru să nu mai facem ce s-a întâmplat, o dată a făcut-o el, apoi am făcut-o eu, după am zis să nu mai facem niciodată asta. Să jucăm corect, să facem dreptate. Plus că acolo e un Reghecampf, care e om corect și nu face niciodată așa ceva.

"Nu mai poate nimeni să ne facă față nouă"

Acum să mai spun ceva, dacă joacă pe bune și Piteștiul îi bate. La ora asta e cea mai slabă echipă din România, îi bate Craiova și cu rezervele. Hai că vorbesc, mă enervez.

Declarația lui Cârțu: CFR, FCSB joacă cu echipe cărora le dă sângele pe nas.

Gigi Becali: Ce sânge pe nas, nu înțeleg?

Mihai Mironică: Adică nu ar juca în partide intense în play-off.

Gigi Becali: Nu înțeleg.

Mihai Mironică: Sunt partide mai lejere, că echipele o lasă mai moale.

Gigi Becali: Atunci, știi ce, uite, e bine așa. Nu își cunosc capacitatea și acum, când mergem la Craiova, să își arate ei capacitatea, să jucăm cu o echipă căreia îi dă sângele pe gură. (n.r. râde)

Dacă voi credeți că cineva ne mai poate face față, nu mai poate nimeni să ne facă față nouă. Singura mutare asta e, să vedem dacă își revine Cordea, că am văzut că aseară și-a revenit și el. Atunci dacă poate juca, am atacant în curte, pe Florinel Coman. Dacă joacă Florinel Coman atacant și Cordea în dreapta, s-a rezolvat și problema asta.

(n.r.) Cum a reușit revigorare echipei?

A fost și problema cu Covid-ul, jucătorii noștri, fiind nevaccinați, să știți că nu trece așa repede Covid-ul, mai durează, 3-4-5 luni, depinde la om la om. Olaru iar a fost accidentat, am avut accidentați. Aleargă, avem relații de joc. Avem Tavi Popescu, Coman, Cordea, Tănase și Olaru, sunt cinci jucători, toți ucigători. Hai să spunem mai puțin Cordea, dar cred că îl băgăm și pe el acolo, să îi dăm puțină motivație", a declarat Gigi Becali la PRO ARENA.