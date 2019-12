Hagi a luat FOC si a facut SHOW la conferinta de presa de dupa meciul cu Voluntari: "Problema fotbalistului roman: mediul in care traieste!" Declaratii INCREDIBILE ale "Regelui"

Gica Hagi a facut spectacol la conferinta de presa dupa victoria cu FC Voluntari, scor 2-1, in etapa 20-a din Liga 1.

Viitorul s-a impus pe terenul celor de la Voluntari gratie golului marcat de Louis Munteanu in minutul 89. Voluntari a deschis scorul in minutul 66 prin Struna, dar 5 minute mai tarziiu Rivaldinho a restabilit egalitatea cu o lovitura de cap. In urma acestei victorii, Viitorul a urcat pe locul 3 in clasament acumuland 35 de puncte. Urmatoarea etapa Viitorul va primi vizita celor de la FCSB pe teren propriu. La finalul partidei, Gica Hagi a facut show la conferinta de presa. "Regele" a oferit o serie de declaratii senzationale.

"Eu zic ca altii fac programarile. Nu ma fa sa vorbesc. Am si eu o varsta, nu mai sunt asa. Nu va faceti ca nu stiti. Voi stiti cel mai bine totul. Asa ca nu mai aruncati unde vreti voi piatra, va las pe voi sa spuneti. Va aruncati asa in prietenii cu mine, sunt altii care fac programarile", a spus Hagi.

"In acest moment problema fotbalistului roman este mediul in care traieste. Nu e ca in anii 90', cand se juca fotbal si erau performante mari. Atunci se vorbea la superlativ, acum nu se mai scot in evidenta valorile, acum totul e negru. Baietii astia tineri unde se duc? In ce mediu se duc? Nu spuneti toti ca in Romania nu avem mentalitate? Mentalitea se construieste in termen mediu si lung, nu cu negativisme. Toti suntem anti performanta si si acolo merge, trebuie sa schimbam modul de gandire, sa scoatem in relief personalitatile care au facut ceva. Nu mai promovati raul!", a spus "regele".

"Sunt doua lucruri in viata: binele si raul. Eu nu vreau sa traiesc cu "nu se poate". Nu vreau sa fac o dezbatere cu voi. Oricum scrieti ce vreti. Voi scrieti, voi faceti. Noi facem si voi scrieti. Nu vreti sa acceptati realitatea. Scoateti binele. Scoateti oamenii care fac performanta in Romania ca sa devina exemple. Raul aruncati-l la gunoi. Nu e bun de nimic. Sa ii dati pe cei care fac doar bine.

De aia am gura mare, pentru ca am castigat. Eu trimit la conferinte jucatorii care au jucat bine, nu pe aia care nu au performat. Ala trebuie sa vorbeasca, e un spirit pozitiv. Cand pierd meciurile, trimit capitanii, pentru ca ei trebuie sa iasa in fata si la greu. Deci sunt niste principii doar", a concluziat Hagi.