Hagi pregateste o noua BOMBA la Academie! Are 16 ani si a avut oferta de la o echipa mare din Europa

Gheorghe Hagi are pregatit un nou jucator de viitor.

Este vorba despre Alexi Pitu. Fotbalistul are doar 16 ani si este nepotul jucatorilor Adrian si George Pitu.

"Regele" a dezvaluit ca a fost dorit de o echipa mare din strainatate.

"Nu stiu ca si Pitu a avut oferta, de la o echipa mare din strainatate. Dar mai sta la noi. Taica-su mi-a zis ca are incredere in mine si ca sta la noi. Daca eu zic sa ramana, sta la noi. Dar e la avut o oferta in vara de la o echipa mare, nu foarte mare. Dar nu s-a dus, a ramas la noi", a spus Hagi.

Alexi Pitu s-a nascut in Germania si a venit sa joace fotbal la Academia Hagi, dar evolueaza si in nationalele de juniori.