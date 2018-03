Hagi PLEACA de la Viitorul si lasa in locul lui un fost campion cu FCSB! Cine preia Viitorul din vara

Gica Hagi si-a anuntat plecarea de la Viitorul la finalul sezonului.

Hagi a cucerit titlul cu propria echipa, iar apoi a incercat sa o califice in grupele cupelor europene. Nu a reusit, iar acum vrea sa paraseasca tara. Hagi il vrea la Viitorul pe Costel Galca, fost campion cu FCSB in 2015. Cei doi au fost colegi la nationala, iar Hagi apreciaza stilul in care joaca echipele sale, scrie Gazeta Sporturilor.

Galca a cucerit titlul, Cupa si Cupa Ligii cu FCSB in sezonul 2014-2015, iar apoi a plecat. El a antrenat apoi Espayon, Al Taawo si Al Feiha, iar acum e liber de contract din noiembrie 2017.

Recent, Hagi a dezvaluit ca a refuzat o oferta de la Deportivo la Coruna si de la o echipa nationala care va juca la Cupa Mondiala din Rusia.

"Academia poate sa functioneze si fara tatal meu. Daca el va pleca, Viitorul va merge pe aceeasi linie, pentru ca are deja o strategie", spunea ieri Ianis Hagi.

"Am respins multe oferte. Inclusiv o nationala calificata la Mondialul din Rusia. Dar de acum incolo nu mai refuz. Si daca iau un proiect, il voi lua de la inceput", spunea Hagi.