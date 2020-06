Hagi, TERMINAT dupa egalul cu Sepsi! Declaratii unice: "Nu ma mai intrebati de echipa mea. S-a vazut in repriza a doua cat ma respecta"

Hagi s-a suparat rau dupa 3-3 cu Sepsi!

Echipa din Sf. Gheorghe a revenit in repriza a doua de la 1-3 si a egalat pana in final, desi era in 10 oameni. Hagi a refuzat sa vorbeasca despre echipa sa la interviul de dupa meci!

"Felicitari Sepsi, bravo lor, au facut un meci mare. In partea cealalta, am lasat mult de dorit, in special in repriza a doua. Nu vreau sa vorbesc despre noi. Nu pot sa-mi explic. Am si eu experienta, dar nu pot sa-mi explic. Ganea pleaca, dar a alergat cel mai mult, si-a dorit cel mai mult. Am pierdut un jucator mare. Nu stiu daca va juca la Bilbao sau nu, nu prevad viitorul. Am vazut echipa cat m-a respectat in repriza a doua. Urmeaza foarte multe meciuri in care trebuie sa aratam cat de buni suntem. Toate echipele din playout lupta ca sa scape de retrogradare. Sunt meciuri frumoase, dar dificile si grele, trebuie sa aratam ca suntem buni", a spus Hagi la Digisport.