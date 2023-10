Gigi Becali, un nou mesaj pentru Rapid: "Nu pot câștiga arbitrii un campionat când e diferență mare de valoare"

La ultimul meci al lui Rapid, 1-1 contra lui FC Hermannstadt, mai multe voci au susținut că golul giuleștenilor nu trebuia validat, iar sibienii ar fi meritat să primească un penalty pe final.

Gigi Becali, un nou mesaj pentru Rapid

Gigi Becali spune că Rapid nu are nicio șansă la titlu, chiar dacă echipa lui Cristiano Bergodi va beneficia de unele greșeli ale arbitrilor. Omul de afaceri consideră în continuare că se luptă doar cu CFR Cluj și Universitatea Craiova la titlu.

"Eu am auzit, dar nu m-am uitat. Eu mă uit la Craiova și la CFR. Nu mă mai uit la celelalte, nici la Rapid, nici la Farul. Nu mai spun de ce. Consider că astea sunt contracandidate și gata. La Gică nu mă uit, pentru că e nașul meu și nu vreau să fiu împotriva lui. Dacă e să fie, nu vreau să concurez cu nașul meu. Dacă e să ia el, să ia el. Dacă nu, să iau eu la diferență mare de puncte. Cu noi nu au cum. Mă interesează doar CFR și Craiova.



Mi-a zis Mihai (n.r - Stoica) că trebuia să-i bată, dar i-am zis că nu mă interesează, n-are cum... nu e o echipă valoroasă, care să-și poată reveni în orice moment, cum e Craiova. Are relație bune cu Federația, dar nu pot câștiga arbitrii un campionat când e diferență mare de valoare.



Are prietenie mai mare Rapid cu Federația decât CFR. CFR nu cred că mai are, are doar niște rădăcini vechi, numai Istvani. Au legătura de sânge, de ungurime, pentru că stau în Cluj. Ceilalți arbitrii nu sunt cu CFR", a spus Gigi Becali, la Fanatik.

FCSB ocupă primul loc în Liga 1, cu 25 de puncte în 10 etape, la trei lungimi peste CFR Cluj.