Horațiu Feșnic, delegat la Rapid - FCSB

Arbitrul Horaţiu Feşnic va conduce la centru derbiul Rapid - FCSB, care va avea loc, duminică, de la ora 20.30, în etapa a V-a din play-off-ul Superligii.

Feşnic va fi ajutat de Valentin Avram şi Alexandru Cerei, în timp ce rezervă va fi Bogdan Dumitrache. În Camera VAR se vor afla George Vidican şi Vasile Marinescu. Observatori vor fi Victor Berbecaru şi Ioan Mironaş.

În urmă cu câțiva ani, Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, avea numai cuvinte de laudă pentru Horațiu Feșnic, despre care spunea că arbitrează simpu, fără teamă.

"Cel mai bun arbitru este, după parerea mea, ăla, Sfeșnic (n.r - Horațiu Feșnic). Clar, simplu, liniștit, unde e fault, pac, fault, fluieră, nu are nicio emoție, nicio teamă, îmi place statura lui.

Are și nume biblic. Când am auzit de el, am zis că ăsta o să fie mare arbitru, că are nume biblic, pe cuvânt", declara Becali.

Horațiu Feșnic a mai arbitrat-o pe Rapid de cinci ori în acest sezon. Cu el la centru, giuleștenii au înregistrat două victorii, două remize și o înfrângere.

Centralul din Cluj-Napoca a oficiat și la cinci partide ale lui FCSB din actuala stagiune: trei victorii, o remiză și o înfrângere.

Primul meci al zilei de duminică, Chindia - UTA Arad, programat la ora 14.00, în play-out, va fi arbitrat de Ionuţ Coza, ajutat de Radu Ghinguleac şi Stelian Slabu.

Rezervă va fi Ovidiu Robu, iar în Camera VAR se vor afla Iulian Dima şi Andrei Moroiţă. Observatori vor fi Andrei Ioniţă şi Constantin Stătescu, transmite News.ro.