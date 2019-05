Dica, atac furibund la adresa lui Gigi Becali! Fostul antrenor de la FCSB nu a mai suportat! "E usor sa lovesti in oameni! Puteam sa spun si eu mai multe!"

Nicolae Dica a reactionat dupa declaratiile lui Gigi Becali.

FCSB a terminat campionatul pe locul doi pentru al patrulea ani la rand, iar Gigi Becali se afla in cautarea unui nou antrenor pentru sezonul viitor.

Patronul de la FCSB a declarat ca pana acum nu a avut antrenori de valoare, care nu faceau ce trebuie la echipa sa. Declaratiile lui Gigi Becali l-au deranjat pe fostul antrenor de la FCSB, Nicolae Dica. Fostul tehnician i-a oferit un raspuns taios lui Becali.

"Ma deranjeaza, normal! Reghecampf n-a fost bun, Radoi n-a fost bun, Dica n-a fost bun, Teja n-a fost bun. Pai Reghe a castigat si el vreo doua campionate. Macar unul dintre astia patru au facut ceva, nu? E usor sa lovesti in oameni. Eu am fost pe primul loc cu aceasta echipa si pe primul loc in Europa League si tot erau discutii pe la televizor.

Am avut rezultate, am fost acolo. Sa-si gaseasca ei un antrenor foarte bun sa castige campionate, sa mearga in Champions League, sa fie cat mai sus. Puteam sa spun mult mai multe despre toata lumea de-acolo, dar nu are rost. Nu-mi place sa lovesc in oamenii alaturi de care am lucrat", a spus Nicolae Dica la Telekom Sport.

"FCSB intre primele 20 de echipe din Europa la posesie"

Nicolae Dica nu s-a oprit si a continuat sa aduca argumente impotriva spuselor lui Gigi Becali.

"Am scos un articol de care mi-am adus aminte acum ceva timp, unde scrie asa: `FCSB intre primele 20 de echipe din Europa cand vine vorba de posesie`. Cu asta am spus tot, nu mai trebuie sa spun nimic. Voi puteti lua niste meciuri si sa vedeti daca fundasii centrali veneau sa preia mingea, sa initiem jocul cu ei, ce faceam in continuare.

Se pot analiza lucrurile astea. E parerea dansului, dar mai vorbesc si eu cu oameni, care au o impresie buna despre mine. Daca din 10 oameni, 7-8 au o impresie buna despre mine, nu o sa stau sa ii ascult pe ceilalti 2-3", a adaugat fostul antrenor de la FCSB.

Dica: "Depinde pe cine ai in spate"

Moderatorul emisiunii l-a intrebat pe Nicolae Dica daca un antrenor isi face CV la FCSB si nu mai conteaza ce se intampla apoi, pentru ca poate antrena oriunde.

"Depinde si pe cine ai in spate. Eu sunt singur, incerc sa-mi cladesc o cariera in antrenorat si sper sa reusesc. Depinde cum esti apreciat, ce se spune despre tine, ce rezultate ai avut, cum ai muncit. Cand se aduce un antrenor la o echipa se intereseaza de cum munceste acel antrenor", a concluzionat Dica.