Gigi Becali, resemnat după ce FCSB-ului i s-a refuzat accesul în Ghencea: „Întrebați-l pe ăla care a promis!”

FCSB avea de gând să dispute meciul cu CFR Cluj, de pe 15 decembrie, de la 20:00, LIVE TEXT pe www.sport.ro, pe stadionul din Ghencea. Așa că roș-albaștrii au făcut cerere pentru a închiria arena pe care evoluează CSA Steaua. Numai că, vicecampioana României a întâmpinat un nou refuz.

Mihai Stoica (57 ani) a dezvăluit că „militarii” nu îi permit accesul pe stadion FCSB-ului pentru că în acea perioadă au programat deja lucrări de mentenanță a arenei. La auzul acești vești, Gigi Becali (64 ani) nu a mai avut răspuns și l-a rugat pe Marcel Ciolacu (55 ani), cel care a anunțat pubic că FCSB va juca în Ghencea, să răspundă la această chestiune.

„Eu ce să fac? Întrebaţi-l pe ăla care a promis, pe preşedintele PSD (n.r. Marcel Ciolacu). Mi-a zis: 'Avem datoria şi o vom rezolva'. Bine, mă, în România e posibil orice. Ce să fac eu? Nu am ce să fac, e România!”, a declarat Gigi Becali pentru Antena Sport.

Promisiunea lui Marcel Ciolacu pentru fanii FCSB-ului și Gigi Becali

„În ultimele zile, în care am călătorit de la Craiova până la Bacău, am răspuns la zeci de întrebări despre pensii, salarii, energie, agricultură, despre problemele vieții de zi cu zi. La o singură întrebare nu am știut efectiv ce să răspund. Un bărbat m-a întrebat dacă am vreo explicație pentru care FCSB nu este lăsată să joace pe noul stadion din Ghencea. I-am răspuns sincer că nu știu de ce, situația fiind mai presus de puterea mea de înțelegere.

Este momentul ca această situație aberantă să înceteze! Mă voi implica pentru ca suporterii să meargă atât la meciurile celor de la FCSB, cât și la cele ale Stelei. Cred că într-o țară în care fotbalul a ajuns să trăiască din amintiri este momentul ca această situație aberantă să înceteze! E aberant ca FCSB și Steaua să fie folosite într-un război orb al orgoliilor, război din care pierd, cu siguranță, atât suporterii, cât și fotbalul românesc!

Nu sunt prieten cu Gigi Becali, dimpotrivă, avem principii de viață și crezuri politice diferite – să nu uităm că domnia sa a fost acum câțiva ani demnitar PRM. Dar aici nu e vorba de politică, ci de normalitate și decență.

De aceea, i-am spus acum câteva zile lui Gigi Becali că mă voi implica pentru ca, într-un interval rezonabil de timp, suporterii să poată merge în Ghencea, atât la meciurile din prima ligă ale FCSB, cât și la cele ale Stelei, în divizia secundă.

Dacă două echipe uriașe, precum Milan și Inter, pot împărți același stadion, bănuiesc că vom reuși să facem și în România ca, până la urmă, rațiunea să învingă„, a declarat Marcel Ciolacu, în toamna acestui an, pentru ProSport.