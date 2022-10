Gigi Becali pune presiune pe echipa sa, chiar dacă FCSB a legat patru victorii în campionat.

Elevii lui Nicolae Dică au câștigat luni seara trei puncte în meciul de la Sfântu Gheorghe, scor 1-0 cu Sepsi, și au mărit viteza în cursa pentru a pătrunde în play-off-ul Superligii.

Chiar dacă la finalul partidei cu trupa lui Cristiano Bergodi reprezentanții FCSB-ului și-au manifestat satisfacția pentru evoluția concludentă din ultimul timp, Becali ridică ștacheta.

A lăudat jocul gazdelor, l-a scos în evidență pe Aganovic și și-a exprimat nemulțumirea în privința felului în care gestionează fazele importante Florinel Coman, căpitanul echipei roș-albastre.

Gigi Becali, dezamăgit de jocul lui Florinel Coman

Într-o intervenție în direct la Pro Arena, marți dimineața, omul de afaceri a pedalat și pe ideea de atitudine, pe care a marșat Dică.

"De ce să fiu mulțumit? Dacă noi jucăm așa nu avem cum să ne batem la titlu. Da, am câștigat trei puncte, dar pe mine mă interesează viitorul. Nu ai cum să câștigi campionate câștigând așa. Spunea Dică de atitudine. Ce înseamnă atitudine? Trebuie viteză de joc.

Dacă Florinel Coman primește mingea și are ocazie de pasă, frumos, el o ia și se plimbă prin centru. Nu am văzut 7 pase. Am văzut că Sepsi cu Aganovic, jucători pe care i-am avut eu, pasează frumos din prima", a spus Becali, la Ora Exactă în Sport de la Pro Arena.

Sepsi - FCSB 0-1

FCSB a învins-o ieri pe Sepsi, în deplasare, scor 1-0, într-un meci din etapa a 15-a.

Unicul gol al partidei a fost înscris de Andrea Compagno (51 - penalty), după un duel între italian şi Denis Ciobotariu. Compagno este golgheterul la zi al campionatului, cu 11 goluri.

Şi Sepsi OSK a avut un penalty (27), dar Alexandru Tudorie a executat slab şi Ştefan Târnovanu a apărat. Lovitura de pedeapsă a fost acordată în urma unui duel între Joyskim Dawa şi Tudorie.

Tot în etapa a 15-a, CFR s-a impus pe Cluj Arena, scor 2-1 cu Universitatea.