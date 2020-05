Gigi Becali invita un rival din play-off la masa negocierilor! Patronul ros-albastrilor, gata sa discute o noua tranzactie: "Va spun foarte sincer"

Gigi Becali a invitat la negocieri un rival din Liga 1.

Gigi Becali este dispus sa renunte la Planic si l-a invitat pe Mihai Rotaru, patronul Universitatii Craiova, sa faca o oferta.

Planic nu mai face parte din planurile de viitor ale lui Gigi Becali si a fost anuntat ca nu va mai prinde primul 11, in ciuda faptului ca mai are un an de contract cu gruparea ros-albastra.

Mihai Rotaru s-a interesat de un posibil transfer al sarbului, dupa ce Craiova s-a despartit recent de fundasii Tiago Ferreira si Claude Dielna.

"E foarte bine ca Rotaru a recunoscut ca l-a vrut pe Planic, insa nu a discutat nimic personal cu mine. Va spun foarte sincer acest lucru.

Dar, daca el plateste pentru Planic, atunci i-l dau. Insa vreau sa va anunt ca Planic nu este liber de contract la vara asa cum crede el. Baiatul mai are contract cu noi inca un an", a spus Gigi Becali, pentru ProSport.

Planic, dorit de Fenerbahce, Ural si Frankfurt

Fundasul sarb al FCSB-ului a intrat in vizorul mai multor echipe din strainatate, iar Fenerbahce ar fi principala favorita sa faca o oferta:

"O veste proasta a ajuns la urechile sefilor de la Fenerbahce, care lucreaza in continuare la transferul lui Bogdan Planic. Sarbul celor de la FCSB, despre care s-ar fi pretins ca ar fi fost luat de CS U Craiova, se mai afla pe lista celor de la FC Ural, dar si a nemtilor de la Eintracht Frankfurt", scria presa din Turcia.