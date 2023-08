Gigi Becali i-a lăsat pe jucători și l-a luat ”în colimator” pe MM Stoica: ”Cred că a visat el așa ceva”

După meci, jucătorii vicecampioanei au fost întrebați despre declarațiile date de Gigi Becali, care a cerut ca antrenamentele echipei sale să fie prelungire cu o oră.

Gigi Becali nu i-a criticat pe jucătorii săi după meciul cu Poli Iași, pe care consideră că vicecampioana l-a controlat în totalitate.

În schimb, l-a ”înțepat” pe Meme Stoica, managerul general, care a spus că patronul ar fi cerut ca antrenamentele să dureze patru ore, lucru pe care Becali l-a negat.

Gigi Becali: ”N-am zis niciodată patru ore de antrenament”

„Pe mine mă interesează să câștig, nu spectacolul golului. Trebuie să specific ceva. Îmi primul rând, Coman când a fost întrebat seară, nu a tăcut că a fost intrigat ca să răspundă. El a fost intrigat de întrebarea jurnalistului. Niciodată nu am spus patru ore antrenament, ce a spus Meme. Eu nu am spus așa ceva, cred că a visat el așa ceva. I-am spus să facă o oră în plus, n-am zis patru, am lăsat la jumătate de oră după ce a spus că nu se poate. N-am zis niciodată patru ore de antrenament. Dacă așa ține el minte... să fie sănătos.

Astea nu le știu de la mine, nu le zic de la mine. Eu zic tot de la jucători ce zic. Coman nu avea cum să fie supărat că tot el vrea mai mult antrenament. Știu eu! Nu vreau să vi le spun pe toate. Cer ei! Dar nu pot să le spun toate, îți dai seama, nu?”, a spus Gigi Becali.

Vicecampioana este singura echipă cu punctaj maxim din Superligă și, chiar dacă are un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat, este pe primul loc, la un punct distanță de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova

În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, iar apoi va avea parte de un test dificil pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.