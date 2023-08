Reacția lui Darius Olaru, după ce Gigi Becali le-a cerut jucătorilor de la FCSB ”să se antreneze mai mult”

Darius Olaru (25 de ani), mijlocașul și căpitanul vicecampioanei, a reacționat imediat după meciul câștigat de FCSB pe Arena Națională și a scos în evidență faptul că echipa sa resimte oboseala după programul încărcat din ultima perioadă.

Dacă Florinel Coman a oferit o reacție cel puțin grăitoare după declarațiile lui Gigi Becali, care le-a cerut jucătorilor să se antreneze mai mult, Olaru s-a conformat.

Darius Olaru: ”Lucrăm foarte bine în fiecare zi”

„Obositor, am resimțit partida de acum trei zile. Important e că am câștigat, mergem mai departe. Cred eu că s-a acumulat puțin și oboseala, am scăzut ritmul pe final. Cel mai important a fost că am câștigat. Îmi doream mult să marchez, vreau să-i dedic golul tatălui meu, astăzi este ziua lui de naștere. Vreau să-mi ajut echipa prin alte faze, nu este golul pentru mine. Mă bucur dacă reușesc s-o fac și sper să continuăm pe această linie, trebuie să fie anul nostru.

Se simte diferența, nici noi nu suntem obișnuiți să ținem ritmul acesta din trei în trei zile. Și Farul se vede că au ceva probleme în campionat, și noi aveam în alți ani. Anul ăsta am început mult mai bine. Dacă tot am ieșit din Europa, trebuie să ne continuăm treaba în campionat. Și Cupa, acestea sunt obiectivele în acest sezon.

Dacă ne dorim să câștigăm campionatul, trebuie să strângem puncte la fiecare meci. Cred că lucrăm foarte bine în fiecare zi, ne facem treaba cât de bine putem. Dacă asta a cerut dânsul, trebuie să lucrăm mai mult”, a spus Darius Olaru.

Vicecampioana este singura echipă cu punctaj maxim din Superligă și, chiar dacă are un meci în minus față de majoritatea echipelor din campionat, este pe primul loc, la un punct distanță de locul doi, ocupat de Universitatea Craiova

În următoarea etapă, FCSB se va deplasa la Arad pentru meciul cu UTA, iar apoi va avea parte de un test dificil pe teren propriu, cu Universitatea Craiova.