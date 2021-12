Gigi Becali, fericit după ce o rivală a ieșit din lupta pentru titlu: „Nu mai are nicio șansă!”

Universitatea Craiova a strâns șapte etape consecutive fără victorie în campionat și se ocupă locul cinci în clasament, cu 32 de puncte, la 25 de punte în spatele lui CFR Cluj, liderul campionatului, și la 15 de FCSB.

Gigi Becali este convis că lupta pentru titlu se va da în acest sezon între FCSB și CFR Cluj. Patronul vicecampioanei susține că trupa lui Reghe ar trebui să fie mulțumită dacă prinde playoff-ul în acest sezon.

„Nu mai are nicio șansă la titlu și să zică mulțumesc dacă intră în playoff. Dacă trece peste Rapid intră, dacă nu, atunci la revedere.

Ei nu au fost în stare să fie acum peste Voluntari, Botoșani, iar de noi și CFR ce să mai spunem. Stai că au de furcă și cu Farul lui Gică Hagi”, a spus Becali.

„Nu am ajuns fraierul Ligii 1 și prostul jucătorilor!” Gigi Becali, atac direct spre Mihai Rotaru

Perioada de transferuri din pauza de iarnă creează discuții între patronii din Liga 1.

Mihai Rotaru ar fi interesat de serviciile lui Nicolae Păun și David Miculescu, jucători care se află și pe lista celor de la FCSB. La aflarea acestor vești, Gigi Becali a comentat aceste informații.

„E treaba lui Rotaru dacă a ales să încalce înțelegerea pe care noi doi o aveam, dar eu vreau să îi transmit două lucruri. Are liber să îi transfere pe Păun și Miculescu pentru că eu nu intru în nicio licitație cu el. El știe bine ce am discutat noi, dar e treaba lui ce vrea să facă acum.

Oricum, nu mai are nicio șansă la titlu și să zică mulțumesc dacă intră în play-off. Repet, Rotaru are liber din partea mea să îi ia pe Păun și Miculescu. Eu nu am ajuns fraierul Ligii 1 și prostul jucătorilor. Dar știți voi sigur că el îi vrea pe cei doi jucători?”, a declarat Gigi Becali, potrivit ProSport.