Gigi Becali era condamnat și el stătea la „închisoare”! Povestea fotbalistului ținut „captiv” la FCSB

Alexandru Bourceanu a dezvăluit că în perioada în care a revenise la FCSB sub formă de imprumut, de la Trabzonspor, i-a cerut lui Gigi Becali, care era încarcerat, să-i permită revenirea în Turcia, însă patronul grupării „roș-albastre” s-a opus mutării.

Mijlocașul defensiv n-a avut de ales și s-a conformat atunci deciziei lui Becali, rămânând la FCSB.

„Eu nu vorbeam cu domnul Becali, nici nu-l sunam. L-am sunat odată când era la puşcărie şi i-am cerut să plec. Era Costel Gâlcă antrenor, mi-a spus că nu plec şi gata! S-a terminat.

Voiam să plec înapoi la Trabzon pentru că eram împrumutat un an la FCSB. Au cerut şi-o sumă foarte mare şi am rămas la FCSB. El era şeful, el decidea”, a dezvăluit Alex Bourceanu pentru gsp.ro.

Alex Bourceanu a semnat cu FCSB în vara lui 2011, sosit de la Poli Timișoara, și a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” până pe 3 februarie 2014, când a semnat cu Trabzonspor. În toamna aceluiași an reveneda la FCSB, sub formă de împrumut, pentru un an (însă a stat doar nouă luni). A revenit la Trabzonspor în iunie 2015, dar după doar câteva luni s-a întors la FCSB sub formă de jucător liber de contract, unde a mai petrecut încă un an (ianuarie 2016 - ianuarie 2017).

3 titluri de campion a câștigat Alexandru Bourceanu alături de FCSB (2012/2013, 2013, 2014, 2014/2015).