„De astăzi, tu eşti căpitan!” Momentul când Gigi Becali a intervenit peste antrenor. Cum s-a încheiat totul

Alex Bourceanu a dezvăluit cum a ajuns căpitan la FCSB în perioada în care activa ca fotbalist acolo. Potrivit fostului mijlocaș, cel care i-a oferit banderola a fost chiar Gigi Becali, iar el s-a simțit obligat să accepte propunerea patronului, chiar dacă s-a simțit vinovat față de Tătărușanu, portarul „roș-albaștrilor” în acea perioadă.

Până să ajungă la Bourceanu, banderola fusese purtată de Ciprian Tătărușanu, care în momentul respectiv suferise o accidentare.

„Tot timpul s-a făcut discuţia asta. Trebuie să fiu corect şi să spun că Gigi Becali a venit la un antrenament şi-a spus: 'De astăzi, tu eşti căpitan!'

Nu pot să spun că m-am împotrivit... Căpitan era Tătăruşanu, dar era accidentat. A fost un moment complicat pentru mine, m-am simţit un pic prost, deşi nu era vina mea. I-am spus că-mi pare rău că asta era situaţia şi că nu puteam să intervin”, a spus Alex Bourceanu, potrivit gsp.ro.

Alex Bourceanu a semnat cu FCSB în vara lui 2011, sosit de la Poli Timișoara, și a îmbrăcat tricoul „roș-albastru” până pe 3 februarie 2014, când a semnat cu Trabzonspor. În toamna aceluiași an reveneda la FCSB, sub formă de împrumut, pentru un an (însă a stat doar nouă luni). A revenit la Trabzonspor în iunie 2015, dar după doar câteva luni s-a întors la FCSB sub formă de jucător liber de contract, unde a mai petrecut încă un an (ianuarie 2016 - ianuarie 2017).

