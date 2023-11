După 14 meciuri desfășurate în primul eșalon al României, vicecampioana se situează în vârful clasamentului cu 31 de puncte. În consecință, echipa pregătită de Elias Charalambous a înregistrat nouă victorii, patru rezultate de egalitate și o singură înfrângere până în acest moment.

Gigi Becali dezvăluie: "În iarnă o să vină! Nu am nevoie de altceva"

Nemulțumit de Andrea Compagno, prin prisma ultimelor declarații la adresa vârfului italian, Gigi Becali, patronul FCSB, a vorbit despre perioada de mercato din iarnă și a subliniat că va aduce un atacant, singurul post pe care trebuie să-l mai acopere în viziunea sa.

„Ce Luis Phelipe, mă? Mie-mi arde de Luis Phelipe când ăștia îmi scot mingea din poartă? Ești nebun? Doamne ferește! Am zis că în iarnă o să vină un atacant. Am nevoie de un atacant puternic, să intre în combinații. Atât, altceva nu am nevoie”, le-a comunicat Gigi Becali reprezentanților mass-media la reședința sa din Aleea Alexandru.

După Oțelul Galați - FCSB 1-1, Gigi Becali a avut o intervenție dură în direct la TV în miez de noapte și a subliniat că dacă ar fi putut ar fi înlocuit toată echipa la pauza meciului. Roș-albaștrii s-au rezumat, astfel, la doar patru schimbări, după primele 45 de minute.

„A fost echipa care a fost la început. Aţi văzut patru jucători schimbaţi, ăia erau care încurcau mai mult. I-am dat telefon lui MM şi i-am spus dacă poate schimba 10. Dacă puteam schimba 10, schimbam 10, dacă îmi dădea voie regulamentul. Fiecare om îl schimbam azi la pauză. Uite că nu merge! O să cumpăr alţii la anul şi gata. Până nu fac o echipă puternică, îi schimb pe bandă rulantă

Nu aveţi lumină să vedeţi clasamentul. Nu cred că dacă luam de la City cinci jucători, nu cred de la Real Madrid şi cred că... Vorbesc doar despre primul loc şi gata. Suntem pe locul întâi şi sunt mulţumit de echipă, dar de echipa pe care o ştiu eu. Nu vă spun care sunt, dar am văzut doi jucători care nu vor mai fi titulari în echipă şi mi-am pus baza în ei, i-am şi transferat dintre ei, dar nu vă pot da nume. Iau măsuri, fac selecţie. Până nu fac echipă puternică, îi schimb. Nu intră nici în echipă dacă nu-mi place de el.

Dacă şi cu parcă se plimbau în barcă. Ştiu că sunt pe locul întâi, sunt mulţumit de echipă şi sunt jucători care nu vor mai juca”, a spus Gigi Becali, potrivit OrangeSport.

Oțelul Galați - FCSB 1-1

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 76, autor al unui gol de senzație. Joyskim Dawa a marcat și el în minutul 86 din „foarfecă”, însă VAR-ul a anulat reușita, deoarece mingea ar fi ieșit din teren în momentul centrării.

Lopez a restabilit egalitatea în minutul 90, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului. Oțelul și FCSB au împărțit, astfel, punctele, în a doua etapă din grupele Cupei României, pe stadionul arhiplin din Galați.