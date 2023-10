Andrea Compagno, replică pentru Gigi Becali 

Andrea Compagno a jucat titular, dar a fost schimbat la pauză cu Alexandru Băluță.

FCSB a deschis scorul prin Băluţă, în minutul 76, iar gazdele au egalat în minutul 90, prin Lopes.

"A fost un gol super marcat de Alex, dar am avut ghinion că am luat gol la ultima fază. Sunt două meciuri în care am luat gol la ultima fază, pe parcursul sezonului poate vom da noi gol la ultima fază", a comentat Compagno meciul de la Galați și faptul că FCSB primește gol pe finalul meciurilor.

Italianul pus de Becali anul trecut într-un top al celor mai valoroși atacanți, alături de Pantelis Kapetanos și Cyril Thereau, știe că patronul de la FCSB creează o presiune suplimentară asupra sa.

Andrea Compagno: "Dacă-mi zice că reziliază contractul, îmi iau bagajele și plec"

Compagno dă dovadă de calm și vorbește echilibrat despre situația delicată în care se află. Becali susține că va transfera un atacant de careu, iar antrenorul Elias Charalambous l-a ținut pe italian pe bancă în mai multe meciuri din acest sezon.

"Pentru un atacant e foarte imporant să marcheze, e oxigenul. Dar sunt și astfel de perioade în cariera de fotbalist, e important să nu te oprești. Nu sunt afectat psihic de vorbele patronului, nu mă uit. Știu că patronul nostru are astfel de momente, dar dacă marchez meciul viitr, va fi fericit.

Îmi doresc să îmbunătățesc jocul meu, dacă am dat sezonul trecut 21 de goluri, anul ăsta îmi doresc 22 de goluri. Asta e mentalitatea mea, eu încerc să muncesc mult. Dacă nu merge bine, încerc să muncesc mai mult. Au fost meciuri în care am ratat ocazi, o să muncesc și aștept momentul meu.

(n.r.: cum comentează informația potrivit căreia Gigi Becali vrea să aducă un vârf) Toată lumea știa cum e patronul, dacă el vrea să aducă un alt vârf, nu o să-l sun să-i spun să nu aducă! Dacă-mi zice că reziliază contractul, îmi iau bagajele și plec.

Daca nu e fericit cu mine, n-am ce să fac! Eu trebuie să controlez ce pot să controlez", a declarat Andrea Compagno, la finalul partidei de la Galați.

Oțelul Galați - FCSB 1-1

Alexandru Băluță a deschis scorul în minutul 76, autor al unui gol de senzație. Joyskim Dawa a marcat și el în minutul 86 din „foarfecă”, însă VAR-ul a anulat reușita, deoarece mingea ar fi ieșit din teren în momentul centrării.

Lopez a restabilit egalitatea în minutul 90, iar tabela a rămas nemodificată până la finalul meciului. Oțelul și FCSB au împărțit, astfel, punctele, în a doua etapă din grupele Cupei României, pe stadionul arhiplin din Galați.

În aceeaşi grupă a Cupei României, SCM Zalău va întâlni FCU Craiova, miercuri, de la ora 13.00, iar FC Bihor Oradea va juca împotriva echipei Dinamo, vineri, de la ora 20.30.

Miercuri: SCM Zalău - FC U Craiova 1948 (Stadion Municipal - Zalău, 13:00)

Vineri: FC Bihor Oradea - Dinamo Bucureşti (Stadion ''Iuliu Bodola'' - Oradea, 20:30)

Clasament

1 Oţelul Galaţi 2 1 1 0 5-2 4

2 FCSB 2 1 1 0 3-1 4

3 FC U 1948 Craiova 1 0 1 0 1-1 1

4 Dinamo 1 0 1 0 1-1 1

5 FC Bihor 1 0 0 1 0-2 0

6 SCM Zalău 1 0 0 1 1-4 0