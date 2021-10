Gică Popescu, supărat pe FRF: ”Echipa a doua a disputat un meci acum două-trei zile”

Deoarece FCSB a susținut că nu se poate prezenta la meci din cauza unui focar intern de Coronavirus, LPF a decis amânarea duelului dintre cele două echipe. Astfel că, mai mulți reprezentanți ai fotbalului intern s-au declarat nemulțumiți.

Printre ei, și Gică Popescu, președintele clubului Farul Constanța. Acesta nu înțelege de ce duelul a fost amânat.

„S-a spus că FCSB nu avea jucători cât să atingă acel prag de 13 impus de regulament, dar eu am văzut că FCSB II, deci echipa a doua a clubului, a disputat un meci oficial acum două-trei zile.

N-ați văzut și voi la fel? Și atunci, mă întreb iarăși, cum am făcut-o și în ziua în care Liga a decis amânarea, există oare un articol din regulament care să permită această reprogramare? Orice club are echipa secundă, are jucători juniori, are academie.

Liga e cea care ne păstorește, nu? Și dacă a decis amânare, atunci ne supunem. Așa cum ne-am supus și atunci când noi am solicitat amânarea, într-o speță asemănătoare, anul trecut, dar nu ni s-a acceptat. Atunci nu s-a putut, acum s-a putut.

Ce putem să facem altceva decât să ne supunem? Să ne facem singuri dreptate? N-avem cum, respectăm ce s-a decis. Nu ne-a întrebat nimeni de data la care să fie reprogramat meciul, așa au decis, iarăși vă spun, ne supunem, jucăm când au decis cei care ne conduc”, a spus Gică Popescu, pentru GSP.