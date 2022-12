FC Hermannstadt a surclasat liderul Superligii, Farul Constanţa, cu scorul de 4-0 (1-0), sâmbătă seara, în etapa a 20-a, la inaugurarea noului stadion Municipal din Sibiu.

După ce la meciul cu CFR din Cupa României i-a luat la țintă pe ziariști și pe ofițerul de presă al clubului de pe Litoral, după eșecul dur de la Sibiu, Hagi și-a luat la țintă elevii.

Gică Hagi, un car de nervi

”Nimic nu a funcţionat. Din păcate, în viaţă mai sunt şi astfel de momente, lecţii de viaţă, din care trebuie să înveţi.

Cred că am fost depăşiţi total, din toate punctele de vedere. Am încercat să-i motivez, să-i aduc cu picioarele pe pământ, probabil e prea mult ce am făcut. Vom analiza, vom face o evaluare. Când se întâmplă aşa ceva, trebuie să analizăm bine că lucrurile nu sunt în regulă.

Cei fără experienţă (n.r. dacă au fost copleşiţi de atmosferă)? Ăia-s cei mai buni din campionat. Cei cu experienţă nu au jucat. Lăsaţi tinerii în pace, problema e la ceilalţi. Avem mult de reflectat şi de gândit. Am făcut lucruri extraordinare până acum şi vom vedea ce va fi de mâine încolo.

Pe mine mă îngrijorează ce am văzut astăzi la meci, e de reflectat, altceva nu mă îngrijorează, suntem pe primul loc.

Eu nu o iau cu duşul rece, că nu-mi place cu apa rece, cred că ne-am dus cam sus, noi nu suntem ăia care am spus că vrem să fim campioni. Voi reflecta şi iau decizii în iarnă. Vedem în iarnă. Mai avem un meci, apoi o să facem o evaluare ca la doctor. Trebuie făcută o evaluare corectă”, a declarat Gică Hagi, potrivit Prima Sport.

Silviu Balaure (2, 54), Valentin Buhăcianu (71 - penalty) şi Petrişor Petrescu (90+4 - penalty) au marcat golurile echipei de pe Cibin, într-un meci în care fiecare formaţie a avut câte un jucător eliminat. Mihai Popescu (Farul, 66) şi Saeed Issah (FC Hermannstadt, 76) au primit cartonaşe roşii, după consultarea VAR-ului, pentru faulturi dure la Daniel Paraschiv, respectiv Romario Benzar.

Farul e pe primul loc în Superliga, cu 44 de puncte după 20 de meciuri.