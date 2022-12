Situația lui Fernando Santos la naționala Portugaliei, pusă sub semnul întrebării. Ce a spus selecționerul după eliminarea de la Mondial

La ultimul Mondial la care a mai putut participa Cristiano Ronaldo, Fernando Santos ar putea să-și fi jucat ultima carte ca selecționer al Portugaliei. După meci, lusitanul a vorbit despre viitorul său și a evidențiat faptul că duminică va discuta cu președintele federației despre situația sa.

Jurnalistul sportiv Fabrizio Romano, expert în transferuri, a scris pe rețelele social media că Fernando Santos va fi cel mai probabil demis în următoarele zile, având în vedere și faptul că lusitanii au fost practic înfrânți într-o manieră rușinoasă de naționala Marocului.

În cazul în care Santos nu va mai fi selecționerul Portugaliei după Campionatul Mondial organizat în Qatar, care a debutat pe data de 20 noiembrie, atunci Walid Regragui își va mai adăuga pe listă o „victimă”, un antrenor de la Mondial care a fost demis, după Luis Enrique.

„Mâine voi zbura la Lisabona și vom discuta cu președintele despre viitorul meu, ca deobicei”, au fost cuvintele lui Fernando Santos după meciul cu Maroc, potrivit lui Fabrizio Romano, care l-a citat într-o postare de pe rețelele social media.

Portugal coach Fernando Santos on his future: “Tomorrow I will fly to Lisbon and we will discuss with the president about my future, as always”. ???????????? #Qatar2022

Expectation is for Santos to be fired in the next days. pic.twitter.com/j9uxNcthDL