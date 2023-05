Farul Constanța a câștigat împotriva celor de la FCSB, la Ovidiu, scor 3-2. În consecință, echipa de la nivelul mării a fost încoronată cu titlul de campioană a Superligii.

Gică Hagi exultă, după ce a câștigat titlul cu Farul Constanța: „Am dovedit că merităm să fim campioni!”

După meci, Gică Hagi a evidențiat faptul că elevii săi au reușit să întoarcă soarta partidei de la Ovidiu și a precizat că toată Constanța jubilează în urma realizării Farului!

„Am dovedit că merităm să fim campioni, chiar dacă am fost la un moment dat în inferioritate. Știam că publicul îi împinge pe jucători, pe toți. E o zi frumoasă, o să o punem în ramă. Toate trofeele sunt mari. Toată Constanța e fericită!

Noi am știut să atacăm. Trebuie să atacăm! Asta le-am zis tot timpul. Trebuie să știi să ieși din spate. Cred că am avut de toate în seara asta, chiar dacă am început slab.

Eu zic că toți jucătorii sunt fenomenali. Fiecare la rândul lor. Nu uitați, avem cele mai multe victorii, cele mai puține înfrângeri. Fotbal bun, sunt mândru de ei. Știam că avem o echipă foarte talentată.

Ei sunt artiștii, noi planificăm. Trebuie să stăm puțin mai în spate și să-i lăsăm pe ei”, a spus după meci Gică Hagi.

Farul Constanța - FCSB 3-2

FCSB a început în forță partida de la Ovidiu. Adrian Șut a deschis scorul în minutul opt cu o execuție de excepție, iar Andrea Compagno a majorat diferența în minutul 17.

Criciuma Mateus a redus din diferență în minutul 42, iar la pauză, FCSB era deasupra Farului Constanța în clasament.

În partea secundă, însă echipa de la malul mării a intrat cum nu se putea mai bine în joc. Tudor Băluță a restabilit egalitatea în minutul 59, iar Louis Munteanu a adus victoria în minutul 86.

Formația dirijată de Gică Hagi a reușit, în consecință, să obțină toate cele trei puncte și să câștige campionatul României!