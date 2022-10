Deși s-a arătat bucuros după victoria cu Petrolul, scor 2-0, Gheorghe Mustață spune că rezultatul din meciul cu Silkeborg "va rămâne în palmaresul jucătorilor" și vrea ca FCSB să își ia revanșa contra danezilor la meciul de joi seară, de pe Arena Națională, LIVE pe Pro Arena și VOYO (22:00).

Gheorghe Mustață, ultimatum pentru jucătorii lui FCSB

Liderul Peluzei Nord le transmite jucătorior care prind echipa de start mai rar, dar au fost titulari în meciul cu Silkeborg, să demonstreze că merită să joace la FCSB. În caz contrar, îi invită "să se retragă la alte echipe".

"Succesul este al băieților și ne bucurăm că jocul a început să funcționeze. Ați văzut în prima repriză că echipa a jucat extraordinar de bine. Chiar și în a doua. Asta înseamnă echipă de fotbal, asta înseamnă să fii titular și să te dăruiești, să-ți dai viața pe teren. Noi am fost întotdeauna alături de ei, am încercat să luăm toate rezultatele pozitive, dar, la un moment dat, suporterii se săturaseră și nimeni nu mai avea puterea de a veni la stadion pentru că nu aveau ce să vadă. Eu sper ca băieții să înțeleagă că rezultatele aduc suporterii la stadion. Este lucru clar pentru toți suporterii. Indiferent de oră și de zi, suporterii vin să-și vadă echipa iubită.

Evident că acea rușine nu o pot spăla decât ei. Mai greu este că le vor rămâne în palmares lucrul ăsta. Noi nu vrem să criticăm echipa. Important e ca joi să dea dovadă că cei care intră în teren, echipa de bază, să ne facă bucuroși. Să se gândească că a fost accidentul care a fost și au făcut o greșeală cu echipa a doua. Dar și rezervele trebuie să demonstreze că joacă la Steaua (n.r - FCSB). Acum nu putem să ne mai luăm de Gigi. Vorbim de jucători, ți-a adus tot ce ai vrut. Acum arătați și dăruiți-vă voi în teren, nu noi.



Voi să demonstrați că ați meritat salariile pe care le luați acum. Dacă nu, te poți retrage la altă echipă. Asta nu echipă de mâna a doua, să te plimbi pe teren, să-ți dea nu știu ce salariu și tu să te plimbi, mai ales că echipa e susținută meci de meci de mii, zeci de mii de suporteri", a spus Gheorghe Mustață, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

Gigi Becali: "N-a fost o strategie bună că am folosit rezervele la meciul cu Silkeborg"

Gigi Becali a intervenit la emisiunea Ora Exactă în Sport de luni, iar patronul de la FCSB a recunoscut că a apelat la o strategie greșită pentru meciul cu Silkeborg.

"Nu a fost o strategie bună. Mă refer la faptul că atât timp cât am suferit o rușine, înseamnă că n-a fost o strategie bună. Noi nu putem să scăpăm de rușinea aia decât dacă dăm și noi 5 joi. Să știți că deplasarea e grea. O să jucăm cu toată echipa acum, dar suntem acasă. Când ai deplasarea grea și nu te mai antrenezi, e greu. Ați văzut că tot timpul am sacrificat campionatul pentru cupele europene, dar oamenii să înțeleagă că am făcut asta când am putut.

Acum a fost o situație grea. S-a cam reglementat situația cu ce s-a întâmplat săptămâna asta, dar puteam să nu mergem în play-off. Gata, ne-am apropiat de play-off, chiar și Hermannstadt va fi depășită. Chiar și Petrolul și Sepsi. Cred că putem să fim chiar pe locul 4, dar așa a fost și așa am gândit-o. În orice caz, a fost greșit. A fost 5-0. Dacă era 2-1, 1-0, asta erea, ne-am asumat, dar faptul că ne-am făcut de râs n-a fost o strategie bună", a spus Gigi Becali, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.