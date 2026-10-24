Atacantul de 1 milion de euro de la Rapid, aproape de transfer! Echipa care îl dorește

De la momentul în care a preluat echipa Rapid, Dan Șucu a adus mai mulți jucători pe sume importante. Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi și Timotej Jambor fiind douar câteva exemple.

Timotej Jambor, aproape de transfer

Dacă primii doi din listă au adus profit formației din Giulești, sunt slabe șanse ca Timotej Jambor să fie vândut pentru o sumă mai mare decât cea plătită pe el: 1 milion de euro.

Atacantul slovac nu a reușit să se impună la Rapid, fiind inclusiv împrumutat în două rânduri, la Zilina și Slask Wroclaw. În acest sezon, sub comanda lui Daniel Pancu, a adunat doar 5 partide, în care a oferit o pasă decisivă.

În ciuda formei slabe, Timotej Jambor stârnește în continuare interes. Potrivit 1923.ro, AS Trencin ar dori să obțină transferul atacantului în perioada de mercato din iarnă. Rămâne totuși de văzut ce pretenții vor avea oficialii Rapidului, în contextul în care s-a plătit 1 milion de euro pentru mutarea inițială.