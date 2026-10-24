Atacantul de 1 milion de euro de la Rapid, aproape de transfer! Echipa care îl dorește

Atacantul de 1 milion de euro de la Rapid, aproape de transfer! Echipa care îl dorește Superliga
SPORT.RO
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Atacantul pe care Dan Șucu a plătit 1 milion de euro ar putea pleca de la Rapid.

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timotej jamborRapidTransferAS Trencin
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De la momentul în care a preluat echipa Rapid, Dan Șucu a adus mai mulți jucători pe sume importante. Albion Rrahmani, Ermal Krasniqi și Timotej Jambor fiind douar câteva exemple.

Timotej Jambor, aproape de transfer

Dacă primii doi din listă au adus profit formației din Giulești, sunt slabe șanse ca Timotej Jambor să fie vândut pentru o sumă mai mare decât cea plătită pe el: 1 milion de euro.

Atacantul slovac nu a reușit să se impună la Rapid, fiind inclusiv împrumutat în două rânduri, la Zilina și Slask Wroclaw. În acest sezon, sub comanda lui Daniel Pancu, a adunat doar 5 partide, în care a oferit o pasă decisivă.

În ciuda formei slabe, Timotej Jambor stârnește în continuare interes. Potrivit 1923.ro, AS Trencin ar dori să obțină transferul atacantului în perioada de mercato din iarnă. Rămâne totuși de văzut ce pretenții vor avea oficialii Rapidului, în contextul în care s-a plătit 1 milion de euro pentru mutarea inițială.

  • Timotej jambor
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Cifrele lui Timotej Jambor

Slovacul a fost adus în vara lui 2024, după ce forma de la Zilina, dar și de la reprezentativa U21, îl recomandau pentru un transfer pe bani. Dan Șucu a scos din buzunare o sumă importantă, dar Jambor s-a dovedit a fi o decizie neinspirată.

În cei aproape doi ani și jumătate de când e la Rapid, atacantul a adunat doar 31 de meciuri și a contribuit cu două goluri și două pase decisive.

  • 350.000 de euro este cota lui Timotej Jambor
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