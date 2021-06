Gabi Tamas s-a hotarat! I-a anuntat pe cei de la Voluntari ce va face din sezonul urmator

Dupa ce a reusit sa se salveze de la retrogradare cu FC Voluntari, Tamas a anuntat ce face in stagiunea urmatoare.

Ajuns la o varsta destul de inaintata, 37 de ani, fundasul celor de la FC Voluntari declarase in urma cu putin timp ca-l bate gandul sa se retraga la finalul acestui sezon, insa se pare ca dupa o discutie cu sefii echipei ilfovene, a decis sa mai joace si in stagiunea urmatoare.



Lui Tamas i s-a propus si functia de presedinte, acesta spunand ca se va gandi serios la finalul urmatorului sezon de Liga 1, in cazul in care oferta va mai fi actuala in acel moment, anunta prosport.

Chiar daca a avut o viata extrasportiva mai tumultoasa, Gabi Tamas s-a bucurat de o cariera foarte buna, evoluand la formatii cunoscute din strainatate, precum Galatasaray, Spartak Moscovca, Celta Vigo, Auxerre sau Watford. Pentru echipa nationala a strans 67 de prezente, in care a marcat de 3 ori.