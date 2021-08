Gabi Tamaș, luat peste picior de o legendă a Stelei: ”E de-a râsul-plânsul”

Gabriel Tamaș este în centrul tuturor evenimentelor de la FC Voluntari.

Fundașul este, pe lângă jucător, și căpitan, și președinte de club, lucru inedit în fotbal. De obicei, cei care ocupă un loc atât în teren, cât și pe bancă, sunt antrenorii, care, uneori, ocupă funcția de antrenor-jucător.

Liță Dumitru: "N-am nimic cu Tamaș, dar nu poți să faci așa ceva"

Deși în fotbalul din România de ligă inferioară au apărut chiar și cazuri în care căpitanul echipei era chiar primar de comună.

Totuși, dat fiind faptul că FC Voluntari este o echipă care evoluează de câteva sezoane bune în Liga 1, este surpinzător să vezi că exista un astfel de caz. Liță Dumitru, noul scouter și consultant al echipei Gheorghe Hagi, îl ironizează pe Tamaș, din cauza acestei situații.

“Nu e posibil ca într-o țară ca România să pui un jucător să fie căpitan, președinte și jucător, e de râsul plânsului. Nu am nimic cu Tamaș, l-am avut jucător la lotul național, dar nu poți să faci aș aceva.

Este și asta o explicație a problemelor din fotbalul românesc”, a spus Liță Dumitru, la Radio Gold FM.

Cum a ajuns Liță Dumitru la Farul

Liță Dumitru a povestit și cum a primit propunerea de a deveni scouter la Farul Constanța. El a revenit din SUA special pentru a lucra la echipa "Regelui".

”Gică Hagi mi-a spus demult că are nevoie de mine ca scouter. Că pot merge la el să stăm de vorbă. Nu să-l ajut neapărt pe Hagi, ci pe copiii de la el. Am ajuns la concluzia că vom lucra împreună. În prima zi când ne-am văzut acum, de la 9 jumate până la 2 la prânz, am vorbit numai fotbal.

Când lăsase echipa i-am și spus că Viitorul nu va merge bine fără el. S-a demonstrat că am avut dreptate”, a dezvăluit Liță Dumitru.

