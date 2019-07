FSCB poate realiza transferul de care are nevoie urgenta! Becali a primit raspunsul dupa meciul de aseara: "M-a intrebat daca il las sa se duca"

Gigi Becali e in cautare de solutii pentru a revitaliza FCSB.

Gigi Becali a rabufnit dupa infrangerea suferita cu 0-2 in fara celor de la Botosani si a spus ca ar vrea sa-l aduca pe George Miron, fotbalistul moldovenilor care l-a impresionat in partida de la Pitesti.

Raspunsul botosanenilor a venit imediat, iar Valeriu Iftime a spus clar ca Miron nu este de vanzare. Totusi, patronul de la Botosani i-a oferit o alternativa lui Becali, in presoana lui Aristidis Soiledis, fundas stanga.

"Miron nu poate pleca acum. Singurul care ar putea e Soiledis. M-a sunat baiatul si m-a intrebat daca poate pleca in cazul unei oferte. Am jucatori in locul lui. Vrea sa fie aproape de Capitala, ca sa mearga mai usor spre casa, la Atena", a spus Valeriu Iftine dupa meciul de la Pitesti.

Becali, impresionat de Miron

Gigi Becali a izbucnit dupa infrangerea suferita de FCSB si s-a declarat foarte suparat pe fundasii centrali ai echipei sale. Patronul FCSB a dezvaluit ca a fost la un pas sa-i aduca pe Burca si Cestor, dar ambii jucatori au ajuns in cele din urma la CFR Cluj.

Pe Gigi Becali l-a impresionat George Miron chiar de la FC Botosani.

"M-a sunat cineva ca sa-l iau pe Burca pentru 250.000 de euro. Pana la urma s-a dus la CFR. Pe Cestor trebuia sa-l iau eu, liber de contract, dar nu l-am luat. Am gresit eu, greseala mea. M-am luat dupa specialisti. Acum vreau sa-l iau pe Miron. Pai Miron, mi-a aratat ca e fundas central", a declarat Gigi Becali la DigiSport.